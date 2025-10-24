港府強烈譴責英國《香港半年報告》 稱言論失實及污衊抹黑
撰文：蕭通
出版：更新：
港府周四（24日）就英國發表所謂《香港半年報告：2025年1月至6月》中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。政府發言人稱，港府強烈譴責和反對英國通過所謂半年報告就香港事務說長道短，肆意以政治凌駕法治，妄圖以政治卑劣伎倆干預香港依法施政。
港府發言人重申，香港特區是中華人民共和國不可分離的部份，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。特區政府再次強烈敦促英國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。
發言人表示，港府強烈反對英國所謂報告中，針對香港特區維護國家安全相關法律的無稽和失實內容。發言人又稱，在維護國家安全方面的法律，英國最少有14部，英國政府卻將香港特區執法、檢控和司法機關依法履行職責抹黑為「損害民主權利和自由」，並繼續肆無忌憚扭曲事實加以抨擊，此舉正好顯示出其一向霸凌的行徑。
促英國停止企圖向特區法院施壓
發言人提到，留意到所謂的報告中特別提及到「黎智英案」及其他危害國家安全案件，特區政府已多次強調，由於有關案件所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。英國必須立即停止繼續顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，企圖美化犯罪行為及向特區法院施壓。
另外，發言人重申，經完善的香港特區選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供法律保障； 實施包括國家安全教育在內的國民教育，是世界各地教育當局正當合理的責任。
