家庭醫學門診｜領取綜援、長生津人士11.4起可優先預約偶發病診症

基層醫療署宣布推出「家庭醫學門診優先群組試行計劃」，11月4日起醫管局家庭醫學門診服務的三成籌號，將預留予部分正領取綜援、長生津、職津等市民。合資格市民患上感冒、傷風、腸胃炎等偶發疾病時，可以透過手機應用程式優先預約家庭醫學門診偶發性疾病診症服務。局方估計，將有20萬至30萬人受惠。



醫管局轄下的「普通科門診」及「家庭醫學專科門診」早前統一命名為「家庭醫學門診服務」，目的是聚焦照顧弱勢社群，成為他們的家庭醫生。基層醫療署今日（24日）宣布11月4日起，在家庭醫學門診推出優先群組試行計劃，預留三成的偶發性疾病診症服務籌號予特定弱勢社群群組。

優先群組包括綜合社會保障援助計劃（綜緩）受助人、75歲或以上的長者生活津貼（長生津）受惠人、長者院舍照顧服務券計劃級別院舍券持有人，及12個月內成功領取在職家庭津貼（職津）受惠人。

屬優先群組的人士可透過醫健通手機應用程式或親身到地區康健中心，登記成為優先群組成員，參與試行計劃。預約時，已登記人士要先通過「醫健通」應用程式的預約系統，揀選所屬優先群組組別。系統會連接至「HA Go」，預約家庭醫學門診偶發性疾病診症服務。系統會因有關人士優先群組資格，優先分配預約名額，診症收費則按家庭醫學門診安排。

醫務衞生局基層醫療健康助理專員夏敬恒指，估計四類組別共有約80萬人，而偶發性疾病約佔3成，即約20萬至30萬人。他又指，醫衞局會與醫管局密切監察並評估計劃的成效及專籌名額的使用情况，適當地預留專籌，並按需要和實際情况調整預約的比例。