本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案 消息：患者居鑽石山鳳德邨
撰文：陶嘉心
出版：更新：
衞生署衞生防護中心今日（26日)下午公布，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。中心總監徐樂堅醫生將於下午3時30分會見傳媒，公布個案詳情和政府的跟進工作。
中心傳染病處主任歐家榮醫生、食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管霍明茵和民政事務總署黃大仙民政事務專員胡鉅華亦會出席。
截至昨日，本港今年累計錄得46宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。當中一名患者死亡，其餘患者病況輕微。
由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。
自2025年初至九月三十日，全球40個國家或地區呈報了約44.5萬宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，中心呼籲市民外遊前必須注意當地情況。
