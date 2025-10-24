基孔肯雅熱｜元朗同心村44歲女子確診　曾到廣西桂平一個月

衞生署衞生防護中心（中心）表示，截至今日（24日）下午5時，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱個案。一名居住元朗同心村的44歲女子，於9月20日起到訪廣西桂平一個月，於星期三（22日）出現發燒、關節痛及皮疹，昨日（23日）到博愛醫院急症室求醫，目前情況穩定，中心認為其在外遊期間受到感染，屬輸入個案。



另外，由10月17日至昨日（23日），中心錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期到過廣東省雲浮市。



初步調查顯示，她於9月20日至10月19日到訪廣西壯族自治區桂平市，其後於本月22日出現發燒、關節痛及皮疹，昨日（23日）到博愛醫院急症室求醫。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定，會被安排在醫院的無蚊環境下接受治療。

由於病人在潛伏期曾到訪廣西壯族自治區，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報內地衞生當局。

本港今年累計錄得44宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。當中一名患者死亡，其餘患者病況輕微。中心指出，由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。

中心表示，長者（特別是65歲以上）、幼童（特別是一歲以下的嬰兒）、懷孕婦女及長期病患者（例如患有高血壓、糖尿病、心臟病等人士）感染基孔肯雅熱後，較大機會引起併發症，康復時間亦較長。因此建議市民（特別是上述的高危組別）如到訪受基孔肯雅熱影響的地區後出現相關病徵，尤其是發燒、關節突然劇痛及出現皮疹，應盡快求醫。

中心亦提到，由10月17日至昨日（23日），錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期到過廣東省雲浮市。中心補充，截至昨日，今年錄得50宗外地傳入的登革熱個案。2024年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及5宗本地感染個案。