基孔肯雅熱｜九龍城74歲女子及馬鞍山72歲男子　分別訪佛山後確診

衞生防護中心表示截至今日（25日）下午5時，錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案。首宗個案涉及一名74歲女子，住所位於九龍城駿發街，於10月3日起到訪佛山市10日，至本月20日（星期一）出現關節痛及皮疹，昨日（24日）到廣華醫院急症室求醫。另一宗個案為居於馬鞍山新港城的72歲男子，於10月10日起獨自到訪佛山13日，回港當日（23日）出現發燒、關節痛及皮疹，昨日到威爾斯親王醫院急症室求醫。



衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心（中心）表示，今日錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案。首宗個案涉及一名74歲女子，居住九龍城駿發街。初步調查顯示，她於10月3日至13日到訪廣東省佛山市。她於10月20日出現關節痛及皮疹，至昨日（24日）到廣華醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定。她有一名家居接觸者，曾一同到佛山市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

另一宗個案涉及一名72歲男子，住所位於沙田區。初步調查顯示，他於10月10日至23日獨自到訪廣東省佛山市。他回港當日（23日）出現發燒、關節痛及皮疹，昨日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定。他有一名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於兩名病人在潛伏期曾到訪廣東省，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，已將個案通報廣東省衞生當局。

中心指出，本港今年累計錄得46宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。當中一名患者死亡，其餘患者病況輕微。中心補充，自2025年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了逾44.5萬宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。