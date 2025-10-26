基孔肯雅熱｜鳳德邨82歲婆婆料屋苑內被傳染　8000戶有感染風險

衞生署衞生防護中心今日（26日)下午公布，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。衞生署下午3時30分在邨內會見傳媒，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，個案涉及82歲婆婆，她住在鑽石山鳳德邨，經常去鳳鑽苑接送孫子，會去區內街市買菜，由於患者潛伏期內未曾離開香港外遊，故列為本地個案。



中心傳染病處主任歐家榮醫生表示，相信患者居住範圍內有病徵輕微、未被診斷個案，病毒經傳染媒介白紋伊蚊傳給婆婆，白紋伊蚊飛行距離約200米，患者住所200米半徑內範圍內有約20幢樓、涉及8,000戶居屋有感染風險，中心並已聯絡該20座大廈的管理公司，會逐家逐戶派發問卷，期望透過上述措施找出隱形個案。



衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

+ 2

患者平日主要在屋苑內晨運、到街市及商場購物、接送小朋友上學

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，個案涉及一名82歲婆婆，她於10月18日有腳跟關節痛及組腫，22日蔓延至手部等，曾向私家醫生求診，到23日關節痛持續到廣華醫院急症室求醫，並獲安排入院接受治療。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。女患者住在鑽石山鳳德邨，經常去鳳鑽苑接送孫子，會去區內街市買菜。

調查顯示，病人潛伏期內，即10月6日至16日，未曾離開香港外遊，對上一次外遊是8月底，距今個半月，故屬本地個案，亦是本港首宗本地個案。

據中心調查，患者主要在其居住屋苑範圍內活動，包括在屋苑內晨運、休息、在街市、商場購物，以及接送小朋友上學，故相信其感染源頭在屋苑內。

+ 1

患者居住大廈半徑200米為白紋伊蚊活動範圍

中心今日已召開跨部門會議，討論未來兩周在區內工作的重點，包括加強屋苑的滅蚊工作，尤其是成蚊控制、找出蚊的滋生點。據中心了解，白紋伊蚊在屋苑內的活動範圍為200米半徑內，範圍涉及即屋苑內外共有20幢大廈，涉及約8,000戶，需要了解他們會否有需要跟進的症狀。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，附近半徑200米共有20幢大廈、8,000戶居民有被蚊傳染風險。（梁鵬威攝)

範圍涉及鳳德邨、鳳禮苑、鳳鑽苑及蒲崗村道以西11幢大廈

歐家榮表示，鳳德邨內有七座大廈處於範圍內，邨內還有鳳禮苑、鳳鑽苑兩座大廈，邨外蒲崗村道以西，則有11座大廈在範圍內。區內有三間學校，包括禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學、神召會馬理信書院，中心會聯絡學校，了解有否學生出現病徵。

民政事務總署黃大仙民政事務專員胡鉅華表示，區內關愛隊會在今日到鳳德邨上門逐戶派發問卷、宣傳單張，並會在商場內設立資訊站，社區中心亦會舉行健康講座，向居民提供資訊。

衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（左二）表示，確診的82歲婆婆經常去鳳鑽苑接送孫子，會去區內街市買菜，潛伏期內未曾離開香港外遊。（梁鵬威攝)

衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（中）表示，確診的82歲婆婆主要在其居住屋苑範圍內活動，故相信其感染源頭在屋苑內。（梁鵬威攝)

衞生署10月26日公布首宗本地感染基孔肯雅熱患者居於鑽石山鳳德邨，衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮醫生表示，相信患者居住範圍內有病徵輕微、未被診斷個案，病毒經傳染媒介白紋伊蚊傳給婆婆。（梁鵬威攝)

食環署：鳳德邨9月、10月誘蚊器指數屬偏低水平

食環署防治蟲鼠主任主管霍明茵表示，署方在接到個案後，已即時到患者所住的地方進行加強滅蚊工作；今早已派員到鳳德邨的公眾地方，邨內的草叢、樹林等施放滅蚊噴霧，如發現積水，會作清除或施放殺誘蟲劑。他指區內有三個地盤，但今日未有運作，署方人員明日（27日）會到該些地盤巡查。環境及生態局會召開跨部門會議，協調防蚊工作。

霍明茵則表示，鳳德邨9月、10月的誘蚊器指數都低於10，屬偏低水平，代表蚊患分布不廣泛。但當局會持續加強防蚊、滅蚊工作，包括在輸入個案及本地個案到過的地方加裝誘蚊器作額外監察。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管霍明茵（中）表示，署方今早已派員到鳳德邨的公眾地方，邨內的草叢、樹林等施放滅蚊噴霧。（梁鵬威攝)

46宗輸入個案未曾到鳳德邨 疑屋苑內有病情輕微隱形患者

中心傳染病處主任歐家榮表示，患者在整個2至12日潛伏期無外遊紀錄，主要在鳳德邨一帶活動，相信她在該處感染。中心已追蹤過去46宗輸入個案，未發現該些個案曾到鳳德邨。中心相信，屋苑內有病情輕微，未被診斷個案的居民被蚊釘蚊，令病毒透過蚊傳染其他人。

中心下一步會找查在該屋苑、仍未出現的個案，並已劃出一個半徑200米的圓形，範圍內的8,000戶的居民有感染風險，中心呼籲該些居民如在10月起出現發燒、關節痛、出疹等，應盡快聯絡中心。

中心並已設立熱線2125 2373，由今日起每日早上9時至晚上8時開始運作。中心並會在鳳德商場內設立醫護站，會有醫護評估有病懲的居民情況。

基孔肯雅熱是經蚊子傳播的疾病。（資料圖片）

暫累計46宗輸入個案 一年長患者併發多個器官衰竭死亡

截至昨日，本港今年累計錄得46宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。當中一名患者死亡併發多個器官衰竭死亡，其餘患者病況輕微。

由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。

自2025年初至九月三十日，全球40個國家或地區呈報了約44.5萬宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，中心呼籲市民外遊前必須注意當地情況。