基孔肯雅熱｜82歲婆婆居鳳德邨　曾屋苑晨運、街市買菜、接孫上學

衞生署衞生防護中心今日（26日)下午公布，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，涉及一名住在鑽石山鳳德邨的82歲婆婆。中心總監徐樂堅指，她平時的主要活動範圍為鳳德邨一帶，包括在屋苑内晨運、到臨近街市和商場買菜，以及接送孫兒上學，預計她在屋苑内受感染。



徐樂堅指，病人家居的環境良好，未發現有積水，但其活動的公園內有積水及垃圾堆積。他預計，鳳德邨附近20棟大樓的居民均有感染風險，涉及約8000住戶。



今日下午，有人員已在鳳德邨附近的龍蟠苑噴灑滅蚊噴霧。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，確診的82歲婆婆主要在其居住屋苑範圍內活動，故相信其感染源頭在屋苑內。

患者10月中關節痛及紅腫 對上一次外遊8月底

徐樂堅指，該名患者在10月18日出現關節痛及紅腫，22日蔓延至手部等，曾向私家醫生求診，到23日關節痛持續到廣華醫院急症室求醫，並獲安排入院接受治療。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。徐樂堅指，個案發病時的病毒載量高，證明有急性感染，現時情況穩定。

調查發現，她對上一次外遊是8月底，距今個半月，故屬本地個案，亦是本港首宗本地個案。根據調查，該名患者主要在鳳德邨一帶活動，包括在屋苑内晨運、在臨近街市和商場購物，以及接送小朋友上學，相信感染源頭在屋苑内。徐樂堅指，病人家居的環境良好，未發現有積水，但其活動的公園內有積水及垃圾堆積。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，附近半徑200米共有20幢大廈、8,000戶居民有被蚊傳染風險。

附近8000戶有感染風險

此外，徐樂堅指，明日會與食環署人員到其小朋友所屬學校，巡查學校内是否有有風險地方，並提醒學校如何減少學童被叮咬的機會。中心傳染病處主任歐家榮則表示，區內有三間學校，包括禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學、神召會德萃書院（小學部），中心會聯絡學校，了解有否學生出現病徵。

徐樂堅指，預計鳳德邨附近20棟大樓的居民均有感染風險，涉及約8000住戶。政府會加強滅蚊工作，並找查在該屋苑、仍未出現病徵的個案。

食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管霍明茵表示，署方今早已派員到鳳德邨的公眾地方，邨內的草叢、樹林等施放滅蚊噴霧。

食環署防治蟲鼠主任霍明茵則表示，鳳德邨九月、十月的誘蚊器指數都低於10，屬偏低水平，代表蚊患分布不廣泛。但當局會持續加強防蚊、滅蚊工作，包括在輸入個案及本地個案到過的地方加裝誘蚊器作額外監察。今日下午，有人員已在鳳德邨附近的龍蟠苑噴灑滅蚊噴霧。