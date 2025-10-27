經血驗HPV衞生巾｜衞署指篩查結果只作參考　醫學診斷須醫生進行

衞生署昨日( 26日）不點名指，有生物科技公司發售稱可透過衞生巾收集經血檢測有否感染人類乳頭瘤病毒（又稱HPV），惟做法未有充分科學證據證實可靠。署方指出，任何篩查方法均存在一定限制，包括出現假陰性或假陽性結果，因此篩查結果只能用作參考，不能取代醫生的專業診斷。署方表示，市民如對篩查結果有懷疑，應諮詢專業醫護人員。



「經血檢測HPV衛生巾」由中大校友蔡佩樺研發。（La Rosée樂護絲官方網站圖片）

物科技公司網頁稱臨床研究試驗曾有119名女性參與 準確率99.2%

中大校友蔡佩樺在2019年創立生物科技公司WomenX Biotech Limited（樺盟生物科技），2022年9月先推出「隔菌衛生巾」，今年1月則推出經血簡易檢測子宮頸癌特製衛生巾PadX-HPV。據公司官網指，該款衛生巾的臨床研究試驗曾有119名女性參與，準確率逹99.2%。衞生署昨日不點名指，以經血檢測HPV的做法未有充分科學證據證實可靠，呼籲市民不要使用。

衞生署：沒有要求零售商下架相關產品

衞生署回覆《香港01》查詢時指，沒有要求零售商下架相關產品。署方強調，任何篩查方法均存在一定限制，包括出現假陰性或假陽性結果。因此篩查結果只能用作參考，不能取代醫生的專業診斷。市民如對篩查結果有懷疑，應諮詢專業醫護人員，以按個人的健康情況和需要，制定合適的健康評估項目和到合適的醫療機構接受檢查。

涉事的「經血檢測HPV衛生巾」屬「樂護絲」本地品牌。（La Rosée樂護絲官方網站截圖）

衞生署：診斷或治療目的化驗或測試須註冊醫生轉介

根據《醫生註冊條例》，任何醫學診斷均須由註冊醫生進行。醫生若在過程中認為病人需要接受化驗或測試，可以自行替病人進行該化驗或測試，或轉介由註冊醫務化驗師進行。根據《專職醫療業條例》及其附屬法例，除非獲得註冊醫生的轉介，否則註冊醫務化驗師不得為醫學診斷或治療的目的進行任何化驗或測試。