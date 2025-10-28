雙非子殘障案研訊終止｜林哲玄指十分罕見　促當局了解背後原因

一對內地夫婦2009年來港產子，兒子出生3日後癲癇，因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。二人翌年向醫委會投訴涉事醫生，惟拖延15年今日（28日）才展開研訊。研訊小組基於醫務委員會秘書處未能解釋案件拖延的原因，最終決定終止研訊。



曾擔任醫委會委員的醫務衛生界立法會議員林哲玄指，拖延十多年仍未展開聆訊的情況十分罕見，又提到即使辯方曾申請延期聆訊，一般做法亦僅會延期數十日，坦言今次事件有不尋常之處。



談到秘書處職員要處理的投訴數量，他指擔任委員期間，每年秘書處處理的投訴約有600宗，而當中有八成都未有足夠理據展開聆訊，故認為秘書處人手足夠應付。他又強調，今次事件與人手是否足夠無關，稱若真的人手不足，「咁應該每宗投訴都要排十年」。



醫務委員會秘書處負責安排聆訊醫療投訴。（資料圖片／郭梓謙攝）

林哲玄：辯方申延期聆訊一般做法僅會延期數十日

曾擔任醫委會委員的醫務衛生界立法會議員林哲玄指，一般等待聆訊的過程間，主要涉及搜集證據、邀請專家證人的過程，控辯雙方相信會有不少書信往來，就時間長短的合理性會有共識。

林哲玄又指，拖延十多年仍未展開聆訊的情況十分罕見，又提到即使辯方曾申請延期聆訊，一般做法亦僅會延期數十日，認為今次事件有不尋常之處。雖然他拒絕揣測秘書處是否有人為疏忽，但強調當局有必要了解背後原因。

林哲玄認為當局有必要了解醫委會秘書處背後原因。（資料圖片）

相信與人手是否足夠無關：否則應該每宗投訴都要排十年

醫衞局長盧寵茂今年2月在立法會透露，過去5年醫委會已完成處理超過8,700宗申訴，約7,000宗被初步偵訊委員會駁回，理由為瑣屑無聊或申訴人未能提供進一步資料。

談到秘書處職員要處理的投訴數量，林哲玄指涉及的8,700宗投訴，屬於不尋常情況，舉例指他本人便曾因疫情期間在記者會對醫管局防疫措施的評論，而收到數百宗投訴，與醫委會應處理的投訴無太大相關性，相信現時數字已回復正常。

林哲玄表示，在擔任委員期間，每年秘書處處理的投訴約有600宗，而當中有八成都未有足夠理據展開聆訊，故認為秘書處人手足夠應付。他認為今次事件與人手是否足夠無關，稱若真的人手不足，「咁應該每宗投訴都要排十年。」

醫務委員會研訊小組今早開庭處理2009年黎遠建出生後懷疑醫療事故案件。（林子慰攝）

醫委會秘書處隸屬政府衞生署 有30個公務員編制

翻查資料，醫委會是專業自主機構，為法定組織，不過秘書處則隸屬政府衞生署。秘書處現有30個公務員編制，實際人數僅為20多人，惟平均每年要處理超過1,700宗申訴。而據政府文件，2015/16年度醫委會秘書處總經常開支為2,300萬元，政府後來不止一次批出額外撥款用於加強人手支援，估計秘書處每年總開支超過3,000萬元。（見另稿）