六合彩幸運二金多寶11.4攪珠　頭獎料達6800萬　即睇5大熱門號碼

六合彩今晚（10月28日)攪珠終止連續六期無人中頭獎情況，幸運兒10元一注獨中，獲5,156萬元（51,565,110元）獎金。未能成為今晚幸運兒續有希望，馬會今晚公布下周二（11月4日）舉行「六合彩幸運二金多寶」，設有金多寶5,000萬元，馬會估計頭獎10元獨中，可得6,800萬元。



經過今晚攪珠後，五大熱門號碼依次為30號、49號、24號、22號、13號。馬會表示，今年在星期二舉行的六合彩攪珠暫有35次，最旺13號，其次為11號、23號及32號。



市民要留意，本周四（10月30日)及周六(11月1日)不攪珠。



▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼



今年6月17日首辦幸運二金多寶 13號特旺星期二攪珠

馬會表示，今年推出的幸運二金多寶於6月17日首次舉辦。而今年至今，於星期二舉行的六合彩攪珠有35次，當中攪出次數最多的號碼是13號，攪出過9次；而11號、23號及32號亦出現過8次。

幸運二金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售。

10月28日六合彩攪珠結果。 (馬會直播截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

49個號碼累積攪出次數，截至今晚(10月28日)攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現509次，但只領先49號多3次；排第三位為24號，攪出502次，今晚進帳多一次；第四位為22號，攪出495次；第五位為攪出490次的13號；7號今晚也有出，以484次排第六，比1號及35號多兩次。

六合彩截至10月28日各號碼攪出次數統計，30號（攪出509次）及49號（攪出506次）佔首兩席位。 （馬會網頁圖片）

六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、5、43

19號以攪出428次居尾，續為最冷門號碼，其次為41號（攪出435次）、23號及25號分別尾三位及尾四位，各攪出438次及439次，5號及43號以攪出444次排尾五位。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

▼10月6日 六合彩中秋金多寶攪珠▼



馬會表示，根據賽期表，周四（10月30日）將舉行沙田夜馬賽事，當晚不設六合彩攪珠。而為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於周六（11月1日）的攪珠將不會舉行。