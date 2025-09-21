樺加沙颱風｜馬會公布周二六合彩無攪珠　周三跑馬地夜馬賽事取消

撰文：陶嘉心
【超前部署/超強颱風/樺加沙/馬會】超強颱風樺加沙今日(21日）下午中心附近最高持續風速增至每小時220公里，超強颱風樺加沙會在本周二及三（23及24日)襲港，馬會今晚先後公布取消原周三晚上在跑馬地馬場舉行賽馬賽事，其後又公布周二晚上的六合彩不舉行，順延至周四（25日）晚攪珠，已購買的彩票仍然有效。

超強颱風樺加沙9月21日14時集結在香港之東南偏東約1,330公里，中心附近最高持續風速每小時220公里。（天文台圖片）
超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度，料9月22日14時中心附近最高持續風速每小時 240 公里。（天文台圖片）

鑑於超強颱風樺加沙逐漸逼近香港，賽馬會表示，在考慮香港天文台最新的預測後，決定取消原定於周三晚上跑馬地賽事。馬會稱是項決定旨在保障公眾及馬匹安全，並配合賽馬業界相有關持份者的運作需要。

馬會今日下午已因整日暴雨不停，導致跑道狀況變差，加上考慮馬匹及騎師安全，因此決定取消今日沙田賽馬的最後兩場賽事。

馬會晚上又宣佈，在考慮天文台最新的颱風預測後，決定將周二晚上舉行的六合彩攪珠（第25/104期），順延至周四）晚舉行，已購買的彩票仍然有效。

