六合彩6300萬頭獎周四攪珠　2幸運投注站上半年共售出3張頭獎彩票

六合彩巨額橫財機會一周內第三度出現。今晚（9日）攪珠頭獎無人中，多寶累積至半億，馬會估計周四（11日）晚攪珠，頭獎10元一注中可得6,300萬元。



馬會最新公布，十大幸運投注站在今年上半年共售出三張六合彩頭獎彩票，其中一張出自屯門市廣場投注站，累計增至45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張；另兩張在上水石湖墟投注站售出，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七旺場外投注處。



「開鑼金多寶」0.5注中頭獎

馬會上周六（6日）晚首次舉辦「開鑼金多寶」攪珠，有一張彩票中頭獎，不過幸運兒投注5元一注，屬「0.5注中」，得到一半獎金、即3,909萬元，餘下一半獎金撥入今晚（9日）攪珠，馬會預計頭獎10元一注獨中可得到4,700萬元。

馬會公布今晚頭獎無人中，多寶累積增至50,242,843元，估計周四（11日）晚攪珠，頭獎10元一注獨中可得6,300萬元。

9月9日六合彩攪珠結果。(馬會直播截圖）

累計攪出最多次數六個號碼：30、49、24、22、13及35

至於49個號碼累積攪出次數，只有兩個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現506次，但只領先49號多一次；排第三位為24號，攪出496次；第四位為22號，攪出491次；第五位為攪出486次的13號；35號以481次排第六。

五大冷門號碼依次：19、41、23、25及43

19號以攪出425次居尾，成為最冷門號碼，其次為41號（攪出433次）、23號及25號並列尾三位，各攪出436次，43號以攪出440次排尾五位。

六合彩截庄9月9日各號碼攪出次數統計，30號（攪出506次）及49（攪出505次）號叮噹馬頭。 （馬會網頁圖片）

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼



截至1月1日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

馬會更新十大幸運投注站資料，截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站今年上半年賣出一張六合彩頭獎彩票，累計增至45張，逼近最旺的中環士丹利街投注站紀錄，只少2張。(Google地圖截圖）

屯門市廣場投注站今年上半年賣出一張六合彩頭獎彩票，累計增至45張，逼近最旺的中環士丹利街投注站紀錄，只少2張。

上水石湖墟投注站累計售出35張六合彩頭獎彩票，其中2張今年上半年售出。（資料圖片／羅君豪攝）