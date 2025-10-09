市建局連蝕3年　7203萬沽大角咀逾萬呎3層巨舖　投資者入市

市建局早前披露連續3個年度虧損，加快變賣旗下資產套現，最新以7,203萬元沽大角咀一個面積逾1.35萬平方呎、樓高3層的巨舖，呎價5,334元。



據知，是次成交為大角咀福全街6號全幢商用物業高3層，屬市建局旗下「市建一站通」資源中心，該幢物業合共建築面積約13,504平方呎，當中地下建築面積約4,304平方呎，1至2樓的建築面積各約4,600平方呎。

據了解，物業早前以8,000萬元叫價放售，新近減價797萬元，終以7,203萬元連3個車位沽出，呎價5,334元。

大角咀福全街6號全幢商用物業高3層。（資料圖片）

新買家為投資者何伙有 曾8380萬買長沙灣新盤停車場

至於，新買家為尚食實業有限公司，其公司董事為投資者何伙有或相關人士。事實上，何伙有亦曾在2024年以8,380萬元買入長沙灣新盤The Campton 1樓公眾停車場全層一籃子車位。

據知，市建局早前亦放售旗下5項商舖物業，總市值逾3億元，當中包括位於啟德﹑灣仔及大角咀等的商舖，當中在8月以2,808萬元沽出灣仔囍匯5座1樓一個面積6,853平方呎商舖。

長沙灣新盤The Campton。（鄭子峰攝）

市建局連續3個年度虧損

翻查資料指，市建局截至今年3月31日底，市建局2024/25財政年度營運赤字為4,100萬元，連同減值撥備26.8億元計算，年度的淨虧損合共總27.2億元。亦估計2025/26年度仍會赤字。資料顯示，2022/23年度及2023/24年度，市建局錄得35億元及39億元虧損，反映市建局已經連續3個年度虧損。