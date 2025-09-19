施政報告2025｜甯漢豪：冀明年內完成檢討市建局7年樓齡賠償機制

【施政報告2025】行政長官李家超周三（17日）發表《施政報告》，發展局及房屋局今日（19日）下午4時召開記者會講解相關措施。發展局局長甯漢豪表示，本港樓宇老化情況嚴峻，為鼓勵私人市場參與重建，包括試行增加舊區私人重建項目的地積比率，並容許將增加的地積比跨區轉移、或可轉為金錢抵銷甚至記帳。



她又提到，當局正就市建局同區七年樓齡的賠償方案進行檢討，冀明年內完成並公布初步建議，稍後再作公眾諮詢。



▼9月17日 特首李家超到立法會宣讀任內第四份施政報告▼



發展局局長甯漢豪（左）、房屋局局長何永賢（右）。（夏家朗攝）

最新一份《施政報告》內容提到一系列房屋土地措施，包括放寬新居屋禁售年期、放寬七區舊樓地積比及市區重建建議，發展局局長甯漢豪今午(19日)在記者會上表示，今個財政年度預計可以產出150公頃土地，未來10年的2,600公頃熟地中，有1,800公頃是來自北都，其他造地項目包括屯門龍鼓灘、將軍澳第137區及第132區、東涌新市鎮擴展。但她強調，土地準備好不等於馬上推地，會因應市況靈活推出。

甯漢豪說，發展局與教育局於今年7月中推出的城中學舍，已接獲超過150個初步查詢；至9月中，當局正式收到9宗申請，當中5宗獲教育局原則上批准。她表示，9宗申請均涉及樓宇改裝學生宿舍，分別位於紅磡，上環，旺角等市區，大多為辦公樓。若該些申請獲批，冀能於18個月内完成，預計可提供約1,500個床位。她並指，發展局今年預留至少3個市區全新商業土地，興建城中學舍，稍後邀請市場提交意向書。

甯漢豪又提到，本港現時樓宇老化速度嚴峻。她舉例指，過去10年有50年樓齡以上的樓宇，每年增加500多幢，但當局每年僅重建160幢。她形容情況值得注意，須加大力度鼓勵市區重建工作，政府亦鼓勵私人市場參與。

施政報告中提出三項措施，包括提供3幅地予市建局，因為7年樓齡賠償長遠並非長久方法，需要檢視賠償機制， 亦要為業主提供選項，例如「樓換樓」，但前題要跟整個收購及重建策略一同檢視。

其次是地積比轉移安排，2023年7月透過城規會容許油旺地區重建作同區地積比轉移, 今次則容許跨區地積比轉移， 提供誘因予市建局或私人市場，將會研究接收地盤需要提供多少限制，希望盡量放寬。

第三項是全新舉措，引導私人市場至7個指定重建地區，如有私人業權在該些地區有老舊樓宇進行重建，政府會送地積比，例如現有地積比只有7倍，當局會額外送20%樓面作重建地盤使用，或轉移至另一區旗下地盤使用；如不想要轉移實物，可將20%樓面化作金錢使用，按當年市值以記帳。她強調，政府如此「重錘」，主要為推動老舊大廈重建，最終得益是市民，但有關措施尚有很多執行細節，未來數月會跟業界團體等持份者討論細節，爭取明年上半年落實。

此外，甯漢豪指，城市更新不只是老舊樓宇的更新，也需要更新地標的街道、外牆及公用設施，以保持地標吸引力。當局將統籌建築署、路政署等部門美化蘭桂坊街道，先完成路面重鋪、垃圾收集站美化和使用特色渠蓋等比較簡單快速的工作；第二階段會將這些工程延展到其他街道。她指，如工作又成效，未來會推展到其他地標。

至於今次《施政報告》提出多項鼓勵私人市場參與市區重建的措施，問及是否因私人發展商的參與反應欠佳，甯漢豪表示過去一兩年，房地產市場並非最旺盛的時候，故私人發展商申請反應較以往慢，近一兩個月則「有多些郁動」。她又指，部分舊樓的容積率高於現時規劃標準，即使重建亦未必能達到原有的密度，因此政府有必要采取措施推動私人發展商參與重建。

房屋局局長何永賢。（夏家朗攝）

至於房屋方面，房屋局局長何永賢指，當局目前正進行11個重建項目，包括彩虹邨及華富邨，今年會公布馬頭圍邨和西環邨重建計劃；她指，當局今次選出最老屋邨模範邨，已經有71年歷史，令重建成本愈來愈重，當局會研究模範邨的重建。

未來5年，總體公營房屋預測建屋量達18.9萬單位，平均每年達3萬單位，為近20年新高，期望在2026/27年度公屋綜合輪候時間下降至4.5年。

▼9月19日 發展局及房屋局召開施政報告記者會▼



+ 4

發展局局長甯漢豪。（夏家朗攝）

▼9月17日 特首李家超第四份施政報告重點▼



+ 39

▼施政報告 進一步完善置業階梯▼



+ 8

▼9月17日 特首李家超在記者會講解施政報告▼

