研究揭示照顧者知識不足令負擔較重　社聯倡推動生命管理政策框架

香港社會服務聯會今日（29日）發布《照顧者生死素養研究報告》，顯示香港的照顧者在面對晚期照顧安排時，普遍感受到沉重的壓力，然而其「生死素養」水平偏低，相關知識及資源的認識不足，無法有效應對照顧挑戰。



社聯認為，在日益嚴重的人口高齡化背景下，必須加強對照顧者的支持，並及早做好準備，包括建立生命管理政策框架等。



社聯總主任（政策研究及倡議）何俊傑(左)及社聯業務總監黃健偉(右)講解《照顧者生死素養研究報告》。（社聯提供圖片）

6成受訪照顧者平均每周照顧42小時屬「高負擔」群組

社聯今年6月委託社會政策研究有限公司進行調查，訪問了300位照顧者，其中約一半受訪者年齡介乎35歲至54歲。被照顧者則面臨各類健康問題，包括長期病患、身體功能衰退、認知障礙和情緒疾病等。

研究重點包括照顧者的健康狀況、「生死素養」水平及對晚期照顧的認識和規劃情況。結果顯示，約6成的照顧者屬於「高負擔」群組，平均每周照顧時數達42小時，超過4成的照顧者有持續的健康問題，最常見的症狀包括疲累、睡眠困擾及情緒問題。

《照顧者生死素養研究報告》，照顧者的「生死素養」平均得分略少於一半水平。（社聯提供圖片）

照顧者「生死素養」平均得分低於新加坡 不理解「在家離世的法例」

報告還指出，照顧者的「生死素養」平均得分在10分滿分中，僅得4.97分，低於新加坡的5.66分，並且對於死亡相關的法律、安寧療護服務及社區支持的認識不足，尤其是對於「在家離世的法例」的了解最為薄弱。

研究指，「生死素養」水平的提高與照顧負擔呈負相關，素養愈高，負擔愈低。此外，大多數照顧者對預設照顧計劃及相關工具不熟悉，超過半數未曾與被照顧者討論相關安排，主要原因包括對訂立過程的不確定性以及擔心情緒壓力。

社聯業務總監黃健偉指出，調查結果顯示照顧者在身心健康、知識掌握及社區支持方面面臨重大挑戰。（社聯提供圖片）

促政府建立生命管理及預設照顧計劃政策框架

社聯業務總監黃健偉表示，這項研究是香港首次針對照顧者進行的生死素養調查，結果顯示照顧者在身心健康、知識掌握及社區支持方面面臨重大挑戰。他強調，政府必須建立生命管理及預設照顧計劃的政策框架，推動生死教育常態化，讓照顧者及被照顧者能夠及早準備，減輕照顧壓力，並尊重生命的意願。

為此，社聯提出四大政策方向，包括建立生命管理政策框架、強化照顧者支持系統、改善財務支持及規劃工具，以及提升社區照顧能力。社聯呼籲政府及社會各界重視照顧者的需求，建立一個關懷友善的照顧環境，讓每位市民都能以尊嚴走過生命的最後階段。