施政報告2025｜照顧者致電哽咽求助　李家超著對方留聯絡資料跟進

行政長官李家超昨日（17日）發表新一份施政報告，今早（18日）出席《施政報告》電台聯播節目，接受聽眾來電表達意見。有照顧者致電求助，語帶顫抖稱「如果我哋無需要嘅話、無任何可行辦法試過嘅話，係唔會打電話向特首求助」，李家超隨即著對方留下聯絡資料，稱會直接接觸對方跟進。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

照顧者吳小姐今早在《施政報告》電台聯播節目向李家超表示，自己是草根階層，要獨自照顧70多歲的母親，十分需要幫助，關注旺角區的支援配套。發言期間，吳小姐語帶顫抖。

如果我哋無需要嘅話、無任何可行辦法試過嘅話，係唔會打電話向特首求助。 照顧者吳小姐

新一份《施政報告》提出每年預留5億元的經常開支，推出一系列加強支援措施，包括將已建立的建照顧者數據平台，連接更多政府部門及公營機構。（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超聞言後即籲吳小姐留下聯絡方法，希望可以直接接觸她。他其後回應指，政府十分重視如何幫助照顧者，特別是隱藏的照顧者，又提及政府已建立照顧者數據平台及資料庫，透過醫管局、社會福利署、房屋署幫助有需要的照顧者。

新一份《施政報告》提出每年預留5億元的經常開支，推出一系列加強支援措施，包括將已建立的建照顧者數據平台，連接更多政府部門及公營機構，以識別更多缺乏社區支援的高風險護老者。