施政報告辯論｜議員促設獨老雙老數據庫　減少照顧者悲劇

立法會一連三日辯論施政報告致謝議案，今日主題圍繞與民生密切相關的事務。有議員促請政府建立「以需求為導向」的福利政策框架，有人促請當局建立照顧者名單、獨居及雙老長者數據庫。



《施政報告》提出豐富置業階梯，有議員提出明確區分公屋與私樓兩個市場，收緊資助出售房屋轉讓限制。亦有議員再度呼籲政府認真考慮重推租者置其屋計劃。



管浩鳴建議設立照顧者名單。（直播截圖）

管浩鳴建議建立照顧者名單

《施政報告》提出成立由政務司副司長領導的「社會高齡化對策工作組」。身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴就此提出多項期望，希望工作組能夠做到釋放銀髮勞動力、優化整合跨境安老資源。他又建議加強支援照顧者，通過建立照顧者名單、識別高風險個案及在託管與上門服務方面投放更多資源，從而減少照顧者與被照顧者的悲劇。

陳曼琪促請政府派「加應子」生津解渴，紓解民困。（直播截圖）

陳曼琪倡派「加應子」紓民困

選委界議員陳曼琪建議政府派「加應子」紓解民困，並列出11項「生津解渴」措施，包括恆常化「全港美好家庭選舉」，推廣優良傳統家庭價值，強化家庭在社會治理中的角色； 盡快落實建立獨居及雙老長者數據庫，防止長者居家失救；推動樂齡科技發展，鼓勵公私營研發相關產品，並於公屋推行「適老化」社區；增加商業區託兒服務，減輕在職父母壓力；加快訂立《沒有保護罪》及提高虐兒罪行最高刑期，等等。

狄志遠呼籲重新設立貧窮線。（直播截圖）

狄志遠呼籲重設貧窮線

社會福利界議員狄志遠發言時呼籲重設貧窮線，並制訂具體的減貧目標和時間標。他指出，香港超過139萬人生活在貧窮線下，但政府自2021年起停止發布貧窮報告，反映政策制定者漠視貧窮問題。他又認為，《施政報告》提出的社福措施缺乏系統性改革視野，政府必須摒棄「有錢就做，無錢就削資」做法，建立「以需要為導向」而非「以資源為導向」的政策框架，以照顧最弱勢群體的需要作為政策刖訂的出發點，而不是把他們視作社會負擔。

顏汶羽促請政府認真考慮民建聯提出的重推租置計劃。（直播截圖）

顏汶羽再提重推租置

民建聯議員顏汶羽發言時，再提及該黨極力推動的「租置計劃2.0」，重申重推租置計劃既能幫助基層市民在熟悉社區安居，亦能為公屋居民理順及優化房屋階梯，加快向上流動，更能為政府帶來穩定財政收入。

龍漢標認為出售公屋與私樓市場應明確區分。（直播截圖）

龍漢標反對放寬居屋轉讓年限

地產及建造界議員龍漢標則表示，他雖然支持《施政報告》提出豐富置業階梯，但對政府進一步放寬新出售居屋與綠置居單位在公開市場轉讓年限有保留。龍漢標認為，資助出售公屋與私樓應該屬於兩個截然不同的市場，政府理應透過轉讓限制去清晰表明，資助房屋是用來幫助真正有置業需要卻尚未有能力負擔私樓的家庭，用公帑資助的房屋應該留在居屋第二市場，確保公平分配。