重陽節｜鑽石山墳場掃墓者稱祭品售價與往年相若　食環署設防蚊站

今日（29日）是重陽節，大批市民到鑽石山墳場掃墓，拿着大包小包的祭品到場。有市民認為祭品售價與往年相若，雖然經濟不景，但購買祭品預算沒有減少，與去年相若。另外，鑽石山墳場一向是多蚊之地，食環署設置「防蚊站」，擺放多支蚊怕水供市民使用，有人則表示今日蚊不多。



鑽石山墳場有大批市民前來掃墓，不少人均拿着大包小包的祭品到場。（陳葦慈攝）

大批市民到鑽石山墳場掃墓，令近墳場的一段蒲崗村道頗為擠擁，有警員在場維持秩序。不少人拿着大包小包祭品到場，其中除了金銀衣包外，鄺先生還特地多買一些紙紥衣物，稱「年年都係咁上下咁樣買」。他指今日共花費490元購買祭品，認為祭品售價與往年相若。雖然經濟不景，但他購買祭品的預算亦沒有減少，仍與去年差不多。

鄺先生今日共花費了490元購買祭品。（陳葦慈攝）

有市民認為祭品售價與往年相若。（陳葦慈攝）

現基孔肯雅熱本地個案 食環署在現場設置「防蚊站」

本港今年已錄得50宗基孔肯雅熱，當中有一宗本地個案。食環署在墳場設置「防蚊站」，擺放多支蚊怕水供市民使用，亦有基孔肯雅熱相關資訊供人取閱。

由於在山上的鑽石山墳場是多蚊之地，食環署在現場設置了「防蚊站」。（陳葦慈攝）

市民趙先生拜山後表示今日天氣很好，現場不多蚊。他有準備簡單防蚊措施，例如到場前噴了蚊怕水，他又指今日人流比清明節時少，上山也很順利。

已完成祭祀、準備離開的趙先生指，今日天氣很好，現場不多蚊。（陳葦慈攝）