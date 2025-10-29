重陽節｜石門靈灰安置所獲讚方便　有孝子嫌近垃圾站要先人聞臭味

今日（29日）是石門靈灰安置所及紀念花園啟用後首個重陽節，早上有不少孝子賢孫人士前來拜祭。大部份拜祭人士都稱讚場地外觀漂亮及交通方便，惟有人表示鄰近垃圾站傳來陣陣臭味，希望相關部門能加高石壆，阻隔難聞氣味。



今日是石門靈灰安置所及紀念花園啟用後首個重陽節，早上有零星人士前來拜祭。（陳葦慈攝）

今日是石門靈灰安置所及紀念花園啟用後首個重陽節，早上有零星人士前來拜祭。（陳葦慈攝）

從港鐵石門站步行5至10分鐘便可到達的石門靈灰安置所及紀念花園，由於今年9月才新落成啟用，約4萬個龕位中，只有約4,000個被分配，所以早上前來拜祭人士的數量較少。而該場地亦有列明禁止燃燒香燭祭品的規定，今早前來拜祭的人士都沒有違規，大多數僅帶備簡單鮮花到場。

盧女士最喜歡其禁止燃燒香燭祭品的規定，因為她不喜歡燃燒物品的氣味。（陳葦慈攝）

大部份拜祭人士都稱讚場地的外觀設計及地理位置方便。其中盧女士稱讚龕場「幾好」，最喜歡其禁止燃燒香燭祭品的規定，因為她不喜歡燃燒物品的氣味。她僅帶了鮮花和少量零食到場，「最緊要帶個人嚟。人歸於塵土，都食唔到嘢㗎啦。」

住在附近的岑先生步行到場，只需約20分鐘。（陳葦慈攝）

岑先生亦稱讚場地設計漂亮及交通方便。住在附近的他步行到場，只需約20分鐘。不過，他今日並非來拜祭，只是知道有新場所而特地來參觀。由於對場地十分滿意，未來若有位置，他也會考慮讓先人長眠於此。

鄭先生指鄰近垃圾站傳來臭味，希望相關部門能加高石壆，阻隔氣味。（陳葦慈攝）

拜祭人士鄭先生則指，場地的設施、環境及空氣也很好，「成個藝術館咁」，從港鐵石門站走過來也很方便。不過，他指鄰近垃圾站傳來陣陣臭味，希望相關部門能加高石壆，阻隔氣味。另外，他亦認為若龕場能建高兩層，提供多些龕位會更佳。