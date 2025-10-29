重陽節｜消防處：上水、元朗等8處山火風險高　動員增逾200人巡邏

今日（29日）是重陽節，不少市民登高掃墓祭祖。消防處副消防總長（新界北）黃景文在電台節目指，已鎖定8個山火風險較高的地方，分別位於上水、元朗等，並額外增加超過200人主動巡邏，提防山火。他又指，多數郊外山火都由人為疏忽導致，提醒市民掃墓時不要用火清除雜草，亦應利用化寶桶燒冥鏹等，以免發生山火。



臨近重陽節，本港多處山頭出現山火。26日下午1時許，警方接獲多人報案，指上水華山起火，冒出白煙，火線近150米長。（北區之友）

黃景文接受港台節目《千禧年代》訪問時，指消防處利用大數據分析並派員作實地風險評估，鎖定今年重陽節有8個地點山火風險較高，分別位於上水、元朗、天水圍及流浮山。今日額外增加了200人，包括民安隊會主動巡邏。他續說，多數郊外山火都是由人為疏忽引起，提醒市民不要用火清除雜草，應該使用工具代替，並要在化寶桶內燒冥鏹；另外使用酒精，如搓手液時應遠離火種。他特別提到有吸煙習慣的市民，切勿亂拋煙頭。

一旦發生山火，黃景文呼籲市民應立刻逃生，並即時報案求助。逃生時應向植物較少的地方走，及朝山上逃去，因在山上火勢會蔓延得較慢。若不幸未及逃離，市民應用衣物遮掩口鼻，並嘗試從山火燒過的地方逃走。

2022年10月4日，重陽節往柴灣華人永遠墳場的人流絡繹不絕。（資料圖片/廖雁雄攝）

2024年10月11日重陽節，雖然天陰有細雨，但仍無阻大批孝子賢孫到墳場拜祭先人。（資料圖片/陳葦慈攝）

黃景文表示，根據林區郊區條例，如引起山火，可被罰款2.5萬元及監禁一年。他補充道，根據天氣報告，今日風勢較大，如有山火可能「會吹得遠」，風險較高，因此當局今日都會嚴陣以待。