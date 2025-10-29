全運會｜貝俊龍帆船項目奪金 李家超稱非常鼓舞 籲為運動員打氣
撰文：賴卓盈
出版：更新：
十五運會帆船項目今日（29日）在廣東汕尾舉行，港隊代表貝俊龍在愛爾卡7級賽事奪得冠軍。行政長官李家超表示，對賽果感到「非常鼓舞，非常開心」，並呼籲市民一起為香港運動員打氣。
亞太經合組織會議將於本周在南韓慶州舉行，行政長官李家超在當地祝賀帆船代表貝俊龍在全運會奪金，他回應傳媒時說：「非常鼓舞，非常開心，尤其是在這階段已經得到第一面金牌，大家對我們的運動員期望更高。」他並呼籲市民一起為香港運動員打氣。
羅淑佩：我和全港市民都引以為傲
文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦祝賀貝俊龍贏得金牌，「非常高興知道貝俊龍憑着堅持與努力，乘風破浪，為香港奪得十五運會首面金牌，是實力和毅力的展現，我和全港市民都引以為傲。」她表示，今次是粵港澳三地首次共同承辦全運會，貝俊龍奪金別具意義。她祝願其他香港運動員盡展所長，續創佳績。
