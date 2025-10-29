全運會｜維園沙排賽場完成搭建　港隊讚質素滿分　有利主場作賽

全運會沙灘排球賽事將於本月31日至下月10日在維園上演，場地搭建已大致完成。全運會統籌辦公室主任楊德強指，全部50多隊來自不同省市的隊伍已抵港，運動員對入住的酒店、膳食等都感到滿意，會安排他們試場。



有主場之利的港隊今日率先試場，他們都滿意場地的質素，指沙地軟硬、燈光和設備都比測試賽時更好，有國際級水平。有運動員形容在香港主場出戰人生第一次全運會，是人生中最重大的里程碑。亦有運動員指今次主場出賽，加上場館交通方便，讓他們可以充分休息和調整狀態。



主場觀眾席約有1300個座位。（梁鵬威攝）

場內入口處設有多個大型佈置供入場人士打卡，亦有多個攤位遊戲。（梁鵬威攝）

場內設立了一個供入場人士使用的沙灘排球場，沙排總會在該處進行沙排普及工作，安排教練教入場人士打沙排。（梁鵬威攝）

本港在今屆全運會將承辦八個競賽項目，及兩個跨境賽項目，其中沙灘排球會在本月31日至下月10日在維多利亞公園舉行。場地一個多星期前開始搭建，現已大致完成。場內有兩個比賽場地位於維園硬地足球場，較大的主場可以容納約1,300名觀眾，而副場則有400個座位。此外場地還有兩個熱身場及三個訓練場，供運動員使用。

主場觀眾席約有1300個座位。（梁鵬威攝）

賽場入口位於維園近糖街，場內入口處設有多個大型佈置供入場人士打卡，亦有多個攤位遊戲。該處亦設立了一個供入場人士使用的沙灘排球場，沙排總會將在該處推廣及普及沙排，安排教練教入場人士打沙排。

全運會統籌辦公室主任楊德強今日到場視察場地，並與試場的港隊代表交流。（梁鵬威攝）

全運會統籌辦公室主任楊德強今日亦有到場視察場地，並與試場的港隊代表交流。他表示，今次全運會的沙排賽場是香港歷來最大的沙灘排球場地，場地的佈置、觀眾席、運動員區域等均已完成搭建。

楊德強又指，港隊教練及運動員都對沙地、燈光、溫度等條件非常滿意，認為水平與海外或國際比賽場地相當，甚至更好。至於其他50多隊來自不同省市的參賽隊伍，已全部抵港，運動員對入住的酒店、膳食等都感到滿意，統籌辦稍後會安排他們到賽場試場及訓練。

全運會統籌辦公室主任楊德強表示，場地的佈置、觀眾席、運動員區域等均已完成搭建。（梁鵬威攝）

楊德強又透露，決賽及準決賽門票銷情良好，至於小組賽等則有較多門票剩餘，但今日下午賽程便會出爐，他相信屆時會有更多球迷買票。他又指維園地處市區，交通方便，預計可吸引更多觀眾入場，營造熱烈氣氛。

港隊今屆派出一隊男子隊伍及兩隊女子隊伍參賽，左起：歐陽瑋欣、袁廷芝、謝鍵泓、黃嘉潤、杜詠彤、杜詠雯。（梁鵬威攝）

港隊今屆派出一隊男子隊及兩隊女子隊參賽。男子隊成員謝鍵泓大讚場地質素滿分，稱沙地軟硬適中，比測試賽時更好跳，有助發揮，而且燈光和設備都較測試賽時更好，形容達到國際級水平。

港隊代表謝鍵泓（左）、杜詠彤（右）都大讚場地質素，相信有利發揮。（梁鵬威攝）

女子隊成員杜詠彤則指，場地環境與香港其他訓練場地相似，附近有建築物遮擋，風向也相似，有助適應。她很開心今次能在主場比賽，認為能聽到本土語言的打氣聲十分難得，再加上今次賽場設於市區，她相信會有助推廣沙排運動。

杜詠彤曾參與上屆全運會，但因疫情關係必須隔離21日後才可參賽，她指當時隔離後「感覺爭啲」，需時調整。但今次主場作賽，加上場地交通，她相信會有助休息和調整狀態。

至於首次參賽的謝鍵泓則表示，今次是他人生中第一次參與全運會，且是在香港主場比賽，認為是人生中最重大的里程碑。