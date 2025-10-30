兩內地男涉假資料申高才通被控　自8月下旬起未出庭　官發拘捕令

兩名內地男涉分別用假資料或假學歷申請「高才通」被控，兩人均自8月下旬已未有應訊，他倆原需於今(30日)在沙田法院再上庭，惟兩人的律師先後呈上兩人於內地不同醫院的報告，一個聲稱股骨骨折，另一個稱有腫瘤相關事宜要等候做手術，兩人均稱不能回港。裁判官施祖堯關注2人自8月下旬已未能出庭，亦對他們呈上的報告感懷疑，疑他們逃避刑事程序，充公2人的保釋金並發出拘捕令。



兩名涉用假資料的內地男自8月下旬未到沙田法院應訊，今被充公保金及發拘捕令。（資料圖片)

一被告涉虛稱年收入達250萬元

其中一案的被告孫琪唐，（47歲），被控使用虛假文書，和為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，指他於2023年8月21日，明知一份中華人民共和國稅收完稅證明屬虛假，意圖誘使入境事務處接受。他另於同日為取得「高才通」入境許可，而虛稱過去一年收入達港幣250萬元以上。

另一被告涉訛稱有澳洲大學學位

另一案被告周玉山（27歲）被控為取得入境證而安排作出虛假陳述，涉於2024年4月7日為取得「高才通」入境許可，虛稱他2021年7月獲澳洲蒙納士大學頒授工商管理學士學位。

施官曾兩拒孫保釋期間離港

兩名被告今均缺席聆訊，其中代表孫的律師呈上孫在內地醫院的住院證明，指孫因股骨骨折留院。裁判官施祖堯指本案於6及7月提訊時，辯方指被告的雙親患病，申請更改保釋條件回內地探親，施官均拒絕其申請。

孫在高院獲准改保釋條件後未回港

孫後來在高等法院申請，獲准8月5至8日回吉林探親，惟案件同月22日提訊，孫已缺席聆訊，辯方當時指孫股骨骨折。辯方今呈兩份內地醫院文件，指被告現在不能出院及建議他繼續留院。施官指8月至今已一段時間，若孫至今仍未能出院，覺得並不可信，亦對兩份文件的可靠性存疑，認為孫離港只是想逃避刑事程序，故發出拘捕令及充公保釋金。

另一被告同樣8月離港後未回港

至於另一被告周玉山，今同樣缺席聆訊，辯方呈上文指周在內地醫院等待做手術，但未能說明是何種手術，只知有腫瘤情況，需約4星期，希望押後案件。施官關注周同樣在8月已獲准離港，且8月22日已未能出庭，施官最後同樣充公周的保釋金並發出拘捕令。

案件編號：STCC2126/2025，STCC2113/2025