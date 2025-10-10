內地女涉以假澳洲學歷申請「高才通」　被改控串謀詐騙罪押後訊

內地女子涉在2024年虛報持有澳洲雪梨科技大學學士學歷，以申請「高才通」來港。案件今（10日）於沙田裁判法院再訊，女子原被控1項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，控方今申請修訂控罪為「串謀詐騙」，辯方另申請押後案件，均獲署理主任裁判官鄭紀航批准，案件將押後至11月20日進行答辯。被告續准以原有條件，即5萬元現金保釋。



女被告徐麗娜涉以假學歷申請「高才通」計劃。(陳蓉攝)

被告徐麗娜（36歲），被控1項串謀詐騙罪，指她於2024年的某天，與一名為「孫先生」的人，串謀詐騙香港特别行政區政府入境事務處處長（「處長」）及其人員，即虛假地向處方表示符合高端人才通行證計劃（B類申請）的資格來港，從而誘使處長及其人員在原本不會批准的情況下，批准被告及其配偶及3名子女進入及逗留香港。

案件編號：STCC90002/2025