流感｜10日錄53宗成人嚴重個案有37人死亡　6兒童染病致嚴重併發

衞生防護中心數據顯示，由10月19日至29日期間，本港共錄得53宗確認流感的成人嚴重個案，當中包括37宗死亡個案。此外，中心亦錄得6宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，他們年齡介乎11個月至14歲，均沒有接種疫苗。



中心指，夏季流感季節期間，共錄得 276 宗嚴重流感個案，包括178 宗死亡個案，在已掌握臨床資料的成人死亡個案中，約83%有慢性疾病。



本港處於流感季節，衞生署署長林文健早前到部分學校，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排。（衞生署圖片）

中心最新數據顯示，上星期本港有152 宗在學校或院舍爆發流感的報告，本星期首 4 天錄得60宗。自本年第 36 周進入流感季節起，中心共錄得 797 宗爆發個案。

中心指，上星期有31宗確診流感的成人嚴重個案，連同本星期首4日，中心共錄得53宗嚴重個案，當中包括37宗死亡個案。此外，中心亦錄得6宗兒童嚴重個案，他們年齡介乎11個月至14歲，均沒有接種疫苗。

由第 36 周起，中心共錄得 276宗嚴重或死亡的個案，當中214宗涉及65歲或以上長者，佔整體約78%。死亡個案方面，178宗有165宗為長者，佔整體約93%。中心指，在已掌握臨床資料的成人死亡個案中，大約有 83%有慢性疾病。

中心指，本地流感活躍程度維持在高水平，呼籲所有年滿 6 個月或以上人士接種流感疫苗以預防感染流感及其併發症，並減低相關入院和死亡風險。