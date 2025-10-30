流感｜專家：長期病患感染風險與一般人無異　但更易出現併發症

衞生署衞生防護中心近日公布再多兩宗兒童感染流感個案，兩名兒童均為長期病患者，未有接種今季流感疫苗。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今早（30日）在電台節目表示，長期病患的感染風險與普通人並無太大分別，但由於他們的免疫力較低，容易出現併發症，風險約為普通人的10至20倍。



至於流感會維持多長時間，關日華指「唔敢預測維持幾耐」，當社會有相當百分比人士感染後，全港爆發才可得以紓緩。



衞生署衞生防護中心近日公布再多兩宗兒童感染流感個案，兩名兒童均為長期病患者，未有接種今季流感疫苗。（資料圖片）

關日華在港台節目《千禧年代》表示，長期病患者感染流感的風險與普通人並無太大分別，但由於他們的免疫力較低，容易出現併發症，如肺炎及低血壓等，呼籲長期病患者盡快接種疫苗，以增強抵抗力。

他又補充指，長期病患，特別是免疫系統失調的患者，應使用滅活疫苗會較好，而長者則應接種重組疫苗，以獲得更好的保護，不過相信醫生會給予病人合適的建議。關日華提醒，隨著流感疫情擴散，重症病例的數字可能會上升，因本港感染基數大，出現重症的風險也隨之增加。

亞洲兒童傳染病學會會長關日華。（資料圖片）

長期病患併發症風險是一般人10至20倍

關日華說，長期病患者感染流感後，出現併發症的風險是普通人的10至20倍；肥胖人士的風險也相對較高。若感染甲型流感，併發症可能導致不同器官的壞死，甚至造成器官衰竭。

本港目前已記錄到16宗流感相關個案，包括一宗死亡個案，以及677宗學校感染個案。關日華表示，流感感染的情況非常嚴重，學校內如果有2至3個病例就可視為爆發。他呼籲社會大眾主動提高抵抗力，並在公共場所做好通風，以減少病毒傳播的機會。

他又指，目前流感正在擴散，感染風險明顯上升。對於疫情的持續時間，關日華指「唔敢預測維持幾耐」，只有當社會有相當百分比人士感染，或接種疫苗後，全港爆發才可得以紓緩。