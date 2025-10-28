流感｜衞生署：兩歲以下兒童接種率僅10%　籲家長安排子女打針

流感肆虐，學校至今爆發六百多宗個案，衞生署署長林文健表示，有23間學校響應衞生防護中心呼籲，提前疫苗接種外展活動至下月底前舉行。他指，開學至今，已有約980間學校舉行外展接種活動，較上一季度同期約800間為高。



他又提到，各項季節性流感疫苗接種計劃至今共接種超過100萬劑疫苗，較去年同期上升約5.4%，但六個月至兩歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有約10%，期望社會各界攜手呼籲家長安排子女參加流感疫苗接種。



衞生署署長林文健今日（28日）上午到北角蘇浙小學、幼稚園暨國際班，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排。（衞生署圖片）

衞生署署長林文健今日（28日）上午到北角蘇浙小學、幼稚園暨國際班，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排。（衞生署圖片）

衞生署署長林文健今（28日）上午到北角蘇浙小學（國際部），視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排，同時呼籲學校盡早完成疫苗接種活動，為家長提供便利，合力提高接種率，減低學童因感染季節性流感而出現重症或死亡的風險。

衞生署署長林文健今日（28日）上午到北角蘇浙小學、幼稚園暨國際班，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排。（衞生署圖片）

林文健說，衞生防護中心今年提早於六月初，開始接受學校報名參加季節性流感疫苗學校外展計劃，在政府和社會各界的共同努力下，有約2,300間學校會舉行流感疫苗學校外展活動，佔總數的99%。開學至今，已有約980間學校舉行季節性流感疫苗學校外展活動，較上一季度同期約800間為高。另外共約2,190間學校，即總數的95%，會於下11月底或之前進行，較去年的83%高。

六個月至兩歲以下接種率 只有約10%

林文健又提到，已有23間學校應中心呼籲，將原訂於今年12月或明年1月舉行疫苗接種活動，提前至下月底前舉行。他續指，計劃開展至今，各項季節性流感疫苗接種計劃共接種超過100萬劑疫苗，較去年同期上升約5.4%，但六個月至兩歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有約10%，期望社會各界攜手呼籲家長安排子女參加流感疫苗接種。

衞生署署長林文健今日（28日）上午到北角蘇浙小學、幼稚園暨國際班，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排。（衞生署圖片）

677宗學校爆發個案

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升，截至10月27日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有677宗，包括71宗來自幼稚園或幼兒中心、369宗來自小學及237宗來自中學。

中心由開學至今錄得14宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎2至17歲，其中11人過往的健康狀況良好。他預計，流感活躍程度在未來幾星期會維持在較高水平。