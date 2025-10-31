萬聖節天氣｜東北季候風萬聖夜殺到　周六維港海上大巡遊偶有陽光

維港海上大巡遊明日（11月1日）舉行壓軸活動，多啦A夢及LABUBU等巨型海上充氣雕塑在維港遊兩圈，天文台預料明日氣溫23至27度，相對濕度55至85%，吹北至東北風4級，部份時間有陽光，日間乾燥，晚上有一兩陣微雨。



今晚（31日）萬聖節夜，一股東北季候風今晚抵達華南沿岸地區，天文台預料未來一兩日氣溫稍為下降，下周初再有東北季候風補充抵達，廣東沿岸風勢頗大，雲量增多。天氣預報顯示，下周二（11月4日）為下周最低溫，市區氣溫介乎22至25度，其後下周五（11月7日）為廿四節氣的立冬，市區氣溫23至27度，大致多雲。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



本港今日氣溫介乎25度至30度，截至下午1時50分，尖沙咀天文台總部錄得氣溫28.3度，相對濕度64%，紫外線指數2，強度屬於低。

天文台︰東北季候風本周後期抵達 氣溫稍為下降

天文台表示，目前廣東沿岸風勢微弱，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風今晚抵達沿岸地區，未來一兩日氣溫稍為下降，天氣乾燥，其後下周初再有東北季候風補充抵達，廣東沿岸風勢頗大，雲量增多，下周中期高空反氣旋覆蓋華南，天色較為明朗，早上天氣稍涼。

天文台10月31日發布的9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

今日是萬聖節，相信部份市民晚上將外出慶祝，或到中環蘭桂坊感受氣氛。天文台預料，下午炎熱及乾燥，部份時間有陽光，晚上大致多雲，轉吹和緩偏北風。

明日天氣︰氣溫23至27 晚上有一兩陣微雨

明日（1日）本港將舉行維港海上大巡遊，根據天文台九天天氣預報，明日氣溫23至27度，相對濕度55至85%，吹北至東北風4級，間中5級，部份時間有陽光，日間乾燥，晚上有一兩陣微雨。

▼2024年10月31日 萬聖節嘩鬼逼爆蘭桂坊▼



下周二最低溫 市區氣溫22至25度

下周日（2日）氣溫23至27度，相對濕度55至85%，吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨，日間乾燥。下周一（3日）氣溫23至26度，相對濕度65至85%，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。

下周二（4日）為下周最低溫，氣溫22至25度，相對濕度70至85%，吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨。下周三（5日）氣溫22至26度，相對濕度65至85%，吹東北風4級，大致多雲，日間部份時間有陽光。

維港海上大巡遊11月1日舉行，4座巨型海上充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，將組成「夢幻艦隊」在維港兩岸巡遊兩圈。（資料圖片／梁鵬威攝）

11.7立冬氣溫23至27度 大致多雲

下周四（6日）氣溫23至27度，相對濕度65至85%，吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，大致多雲，日間部份時間有陽光。下周五（7日）廿四節氣的立冬，但氣溫23至27度，相對濕度65至85%，吹東風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

下周六及周日（8日及9日）的天氣預測相同，氣溫24至27度，相對濕度65至85%，吹東風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

▼2024年10月31日 萬聖節尖沙咀嘩鬼逼看光雕匯演▼



中央氣象台料颱風11月初有颱風為南海帶來風雨

此外，天文台預料一個低壓區周末期間影響南海中南部。另一個位於菲律賓以東的低壓區將逐漸發展，較大機會在下周中期橫過菲律賓，並進入南海中南部，移向越南一帶。

內地中央氣象台預料，南海或西北太平洋未來10日將有一至兩個颱風生成，其中菲律賓東部海面的熱帶擾動，將於11月初發展至颱風，南海、華南近南海海域帶來風雨天氣。