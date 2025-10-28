萬聖節｜旅發局邀網紅Andrew Wave來港　周五3處鋪紅地毯迎嘩鬼

【#RedCarpetBoy／Andrew Wave／萬聖節／Halloween／哈囉喂】本周五（31日）便是萬聖節，旅發局今日（28日）公布，邀請全球擁有逾2,800萬粉絲的網絡紅人#RedCarpetBoy Andrew Wave來港，化身「紅地毯捉鬼街拍隊」，以招牌紅地毯迎接街頭嘩鬼。



Andrew Wave在萬聖節前已接連走訪多個旅遊熱點，包括銅鑼灣世貿中心等，邀請身穿萬聖節服飾的市民及旅客踏上紅地毯；萬聖節正日（31日）到訪尖沙咀海港城、啟德AIRSIDE及中環街市，炒熱萬聖節氣氛，推動夜間消費。



旅發局邀請全球擁有逾2,800萬粉絲的網絡紅人「#RedCarpetBoy Andrew Wave」來港，化身「紅地毯捉鬼街拍隊」。（旅發局提供圖片）

Andrew Wave在萬聖節前夕接連走訪多個旅遊熱點，包括銅鑼灣世貿中心、將軍澳東港城、觀塘apm、灣仔利東街。（旅發局提供圖片）

Andrew Wave有2800萬粉絲 來港化身「紅地毯捉鬼街拍隊」

旅發局公布，今年策劃「香港萬聖狂歡」，推介城中景點、商場等一系列驚喜活動及餐飲優惠，營造熱鬧歡樂的萬聖節氛圍，進一步提升香港夜間活力，並邀請全球擁有逾2,800萬粉絲的網絡紅人#RedCarpetBoy Andrew Wave來港，化身「紅地毯捉鬼街拍隊」，以招牌紅地毯迎接街頭嘩鬼，為全城增添萬聖節趣味。

紅地毯展示地點包括中環蘭桂坊等。（旅發局提供圖片）

紅地毯展示地點包括廟街等。（旅發局提供圖片）

紅地毯展示地點包括中環蘭桂坊及西九文化區等

紅地毯展示地點包括中環蘭桂坊、中環海濱、西九文化區、廟街等，多位名人及海內外的KOL，包括「蘭桂坊之父」盛智文等，將以萬聖節創意造型現身，透過社交媒體分享萬聖節驚喜，推介香港不同好去處。

網絡紅人Andrew萬聖節正日，將到訪尖沙咀海港城、啟德AIRSIDE及中環街市，繼續炒熱萬聖節氣氛。（網頁截圖）

旅發局早邀請Andrew Wave（右）親身體驗香港盛事魅力，與「蘭桂坊之父」盛智文（左）扮嘢搞氣氛。（旅發局提供圖片）

Andrew Wave周五萬聖節到海港城、AIRSIDE及中環街市

旅發局又指，早前已邀請Andrew Wave出席「香港美酒佳餚巡禮」與多個KOL互動，親身體驗香港盛事魅力。他在萬聖節前夕接連走訪多個旅遊熱點，包括銅鑼灣世貿中心、將軍澳東港城、觀塘apm、灣仔利東街，邀請身穿萬聖節服飾的市民及旅客踏上紅地毯。

Andrew Wave萬聖節正日將到訪尖沙咀海港城、啟德AIRSIDE及中環街市，繼續炒熱萬聖節氣氛，推動夜間消費。