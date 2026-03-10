雙老家庭9年增七成　社工分析照顧者壓力爆卻拒申院舍的多重原因

「以老護老」愈來愈普遍，截至2024年，香港有28.3萬戶雙老家庭，對比9年前增加75.6%。其中，73歲康伯一直照顧患認知障礙的妻子，即使身體機能不如從前，他卻不願將太太交予老人院舍照顧。



這是不少護老者的內心掙扎。



有社工分析，有照顧者認為不應假手於人，擔心倘將被照顧者送進院舍，對方會覺得被拋棄。社協社區組織幹事關注，照顧者支援服務能否有效地對接照顧者，舉例暫託服務的申請程序複雜、普遍院舍聲譽不佳，令護老者抗拒服務，「吊頸都無法抖氣」，建議政府改善服務質素。



《照顧者．誰共鳴？》之三

73歲康伯一直照顧患認知障礙的妻子，即使身體機能不如從前，他卻不願將太太交予老人院舍照顧。（鄭子峰攝）

雙老家庭9年間增七成

立法會秘書處最新公布的《數據透視》顯示，雙老家庭連續9年上升，由2015年16.1萬戶增至2024年28.3萬戶，升幅達75.6%。 相比之下，全港同期整體住户數目僅增加11.8%。

73歲康伯與77歲太太是雙老家庭之一，目前住在九龍區一個公屋單位。太太約八至十年前確診認知障礙，變得善忘和容易迷路，康伯自此扛起照顧責任，獨力打點家頭細務。見另稿即使康伯身體機能不如從前，去年更發現患高血壓、至今服藥一年多，他卻不願將太太交予老人院舍照顧，又說自己「行得走得」，「（太太）特別嚴重就話啫」。

照顧者支援專線主任兼社工何泇儀分析，不少照顧者認為自己照顧得最好，不應假手於人，即使身體出現異常，卻拒絕入院檢查，擔心家中另一伴無人照顧。（夏家朗攝）

原因一：憂被照顧者誤以為遭拋棄

康伯的內心掙扎是不少雙老家庭的寫照。照顧者支援專線主任兼社工何泇儀分析，不少照顧者認為自己照顧得最好，不應假手於人，即使身體出現異常，卻拒絕入院檢查，擔心家中另一伴無人照顧。她說，不少長者與伴侶相愛大半生，倘突然將另一半送進院舍，對方或覺得被拋棄，故不會考慮申請院舍，以免產生誤會。她說目前社會有不少資源支援照顧者，讓他們在短時間內「透啖氣」，歡迎其致電專線了解詳情。

原因二：暫託網頁非即時更新

社區組織協會社區組織幹事廖智皓則關注，不同支援服務能否有效地對接照顧者：「現有的社區資源，對照顧者來說有多少是accessible（容易接觸）呢？」

他舉例，長者住宿暫託服務的申請程序複雜，雖然照顧者可透過社署網頁查閱暫託空置名額，但網頁並非即時更新，目前規定每7日更新一次，照顧者要「逐間」院舍致電查詢，若同區院舍滿額，便要跨區找宿位；按他的經驗，九龍區較難找宿位，新界區的空置名額則較多，惟不少照顧者認為跨區不便而卻步。

原因三：私營院舍有額外收費成門檻

即使找到空置名額，照顧者仍要注意院舍收費。他留意到照顧者通常在私營院舍找到暫託宿位，惟大部份均設額外收費，例如冷氣費、床位費等，對比津貼院舍每日僅收介乎62至72元，私營院舍收費可能高達每日300至400元。他曾接觸一宗個案，該長者住滿42日的收費高達8000元。他慨嘆，暫託服務是給予照顧者空間、讓他們得到喘息的機會，偏偏這些門檻和關卡，令他們「吊頸都無法抖氣」。

社區組織協會社區組織幹事廖智皓說，大多數護老者均未能領取照顧者津貼，「發生甚麼事時，（他們）無人支援、不敢去求醫，繼續在家裏死撐。」（鄭子峰攝）

原因四：院舍聲譽不佳 出意外誰負責？

他又認為，長者對院舍卻步的另一原因，是普遍院舍聲譽不佳，照顧者一聽到「老人院」三個字即耍手搖頭，寧可自己默默承受。為何會這樣？他解釋，過往接觸過一些案例，有長者在院舍內跌斷骨入院，懷疑涉及護理員無妥善看顧，惟社署調查期間，僅檢查院舍是否有足夠措施防止長者跌倒，例如有否安裝扶手設備等，卻沒有向護理員作出警告和處分。他建議社署考慮在牌照部以外成立調查部門，向相關事件作出調查並加強監管，確保院舍質素。

社署表示，一直十分重視安老院的服務質素，社署安老院牌照事務處的專業督察隊伍，會在辦公及非辦公時間內的不同時段到安老院進行突擊巡查，以監察及規管其運作及服務。如發現院舍未能符合發牌要求或有違規的情況，社署定必果斷採取執管行動。

為提高監管機制的透明度，社署會將違規而被定罪的院舍的紀錄上載至社署網頁及「社署長者資訊網」，並保存24個月；而被警告的院舍的紀錄亦會上載網站及保存12個月。

「以老護老」現象愈趨普遍，截至2024年，本港有28.3萬戶雙老家庭，對比9年前增加75.6%。（資料圖片／梁鵬威攝）

社署：已要求安老院用偶然空置名額提供暫託服務

至於暫託服務的申請流程問題，社署早前表示，已要求所有安老院彈性使用其偶然空置的名額提供暫託服務，以舒緩護老者的壓力。各服務單位必須在指定暫託宿位出現空置名額後的一個工作天內更新「暫託服務／緊急住宿空置名額查詢系統」資料，以確保查詢系統提供準確的資訊。

如有單位未有更新資料，查詢系統會自動發出提示。社署會持續監察有關情況，若發現有單位未能按照要求如期更新，社署會採取相應行動，包括發出勸諭或警告。有關單位若持續未能作出改善，社署會考慮終止服務協議。