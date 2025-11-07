YouTube頻道逾900部偷拍低胸或緊身衣女性片段　大律師指犯窺淫罪

影像性暴力屢見不鮮，近日有YouTube頻道被發現載有大量疑在街頭偷拍女士片段，片中大部份穿低胸或緊身衣物，被拍攝者大多不以為意，拍攝地涵蓋港澳等地。該頻道開設逾3年，至今已上傳928部影片，但仍未遭封鎖。



有大律師表示，若拍攝者未經當事人同意，將鏡頭聚焦在女性身材，甚至是胸部等私密部位，即使不涉及裸露成份，但仍有可能干犯窺淫罪，最高刑罰為監禁5年。若在頻道發現自己被偷拍，可要求YouTube將影片下架。



近日有YouTube頻道被發現載有大量疑在街頭偷拍女性的片段，大部份人穿低胸或緊身衣物。(網上截圖)

該頻道開設逾3年，至今已上傳928部影片，累計觀看次數逾2000萬次。(網上截圖)

拍攝者先佯裝拍攝街上人流 當有目標女性出現便聚焦在其身上

該頻道自2022年開設，至今已上傳928部影片，大部份影片封面為在街頭被偷拍的女性，拍攝地涵蓋香港、內地及澳門等，累計觀看次數逾2,000萬次。翻查部份片段，拍攝者先佯裝拍攝街上人流，當有穿低胸或緊身衣物的女性經過，影片便會聚焦在該名女性身上。

最高觀看次數一段影片多達184萬次

大部份影片的標題附有心形表情符號，部份更有描述女性身形的字句，如「肥美人」、「大陸氣質少婦」等，當中最高觀看次數的一段影片高達184萬次。該頻道的管理人自稱香港人，頭像照片為一名男性背影。

部份片段以拍攝地區作為分類。(網上截圖)

大律師：即使不涉及裸露成份 拍攝者仍有可能干犯窺淫罪

大律師陸偉雄表示，留意到大部份影片主要拍攝女性身體，其中一段影片更可見，即使該名女性在拍攝者身旁經過並離開，惟拍攝鏡頭仍繼續面向她的背面，反映拍攝者並非單純拍攝街景，而該女性亦非偶然入鏡。

他指有否犯法須視乎拍攝目的，若拍攝者未經當事人同意，將鏡頭聚焦在女性身材，甚至是胸部等私密部位，即使不涉及裸露成份，但仍有可能干犯窺淫罪，最高刑罰為監禁5年。

目前窺淫罪涵蓋四類情況，陸偉雄認為，拍攝者有可能觸犯其中的非法拍攝，以及窺淫、即觀察私密部份的罪行。

他提到另一種情況，當有人未經他人同意，意圖拍攝女性的私密部位，並正在尋找拍攝對象，惟尚未拍攝便已被拘捕，這種情況下仍有機會干犯遊蕩罪，又指這些情況同屬擾亂社會道德的行為。不過，他指這些影片並不涉及裸露或性行為，觀看者或轉發者不會犯法。

片中人可要求YouTube將影片下架 報案成效不大

若在頻道發現自己被偷拍，可以如何處理？陸偉雄建議，可要求YouTube將影片下架，因該片段會影響當事人聲譽。他又指，除非知道拍攝者身份，否則報案成效不大，但稱不會阻止當事人報案。