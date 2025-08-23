偷拍群組調查｜輔導中心揭加害者心理　以為無身體觸碰不涉性暴力

《香港01》調查數月，揭發本港有多個偷拍網站及群組，受害者人數過千。到底為何有人會偷拍？

支援曾涉性罪行人士的明愛朗天，至今輔導了過千名偷拍者，中心督導主任彭鳳儀指，偷拍者追求刺激、成功感，但不少人認為只要不被發現、沒有身體上的觸碰，就不會對任何人造成傷害，輔導要從教育着手，才能從源頭防止偷拍。



「明愛朗天」督導主任彭鳳儀。（梁鵬威攝）

科技令偷拍愈發容易 有人誤打誤撞上癮

明愛朗天「共同對抗性侵犯服務」於2008年成立，目的是輔導性犯罪加害者，令他們戒除心癮，從源頭防止性罪行。服務開展之初，中心主力輔導非禮者，但至近年，主要服務使用者變成了偷拍者，佔了八成半。

中心督導主任彭鳳儀說，偷拍的原因眾多，大部份人透過偷拍獲得滿足感、成功感及刺激感。加上科技發達，偷拍變得愈來愈容易，過程只需幾秒，令問題變得普遍，加害者由小學生至中老年人都有。她舉例，有個案只是不慎開了手機相機，沒為意拍到巴士女乘客的裙底後，發覺偷拍容易，從此走上了歪路。

「明愛朗天」曾與嶺南大學合作，訪問了至少50位偷拍者，了解他們為何偷拍。（梁鵬威攝）

以為無人知、無身體接觸等於無傷害

彭鳳儀輔導偷拍者多年，稱為不少偷拍者本來無心傷害他人：「大家明白這件事不得見光，不合乎道德和法律。但在『偷』的過程當中，偷偷地、沒人知道，就沒人發現，沒有傷害。」

「我沒碰她，暴力何在？ 但將一個人的性私隱放上網時，可對人造成很大傷害。」彭鳳儀說，輔導的重點之一是要令偷拍者明白，行為涉及性暴力與欺凌。

彭鳳儀指多數偷拍者都是因為被捕，要承擔法律風險外，或因被親友發現而衍生羞恥、內疚感，才會求助。偷拍者伴侶、家人也會因偷拍者的行為而受傷，故中心也要處理求助人的家庭關係。

彭鳳儀認為，社會不可能杜絕偷拍，但如從教育著手，令社會的性別意識進步，就可能減少偷拍。