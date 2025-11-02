羅淑佩：劍擊館或落戶北都　全運會七成門票未售將安排學校觀賽

文化體育及旅遊局長羅淑佩今日（2日）在無綫節目《講清講楚》指，政府初步傾向讓兩年前提出興建的劍擊體育館落戶北部都會區，而短期體院會再改裝多半層至一層，供劍擊訓練用。



另外，她表示目前全運會已發售逾3成門票，部分項目決賽賽事已售罄，預料全運會賽事會吸引約10萬人次觀眾入場支持。



全運會香港區的火炬傳遞在上午9時30分開始，文化體育及旅遊局局長羅淑佩點燃火種盆，隨後署理行政長官陳國基點燃火炬。（梁鵬威攝）

全運會香港區的火炬傳遞在上午9時30分開始，文化體育及旅遊局局長羅淑佩點燃火種盆，隨後署理行政長官陳國基點燃火炬。（梁鵬威攝）

文化體育及旅遊局長羅淑佩。（資料圖片）

傾向讓劍擊體育館落戶北都 啟德體育園活動排得很密

兩年前的《施政報告》提出興建設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，不過一直未有進展。羅淑佩今日在《講清講楚》指香港新的土地供應，無論住宅、商用、創科以至文體旅，多在北部都會區。政府已在該處覓得一幅土地，正進行前期研究。她希望任內能爭取到撥款，而短期內體院會再改裝多半層至一層，供劍擊訓練用。

啟用大半年的啟德體育園現時已在審視2027年的申請，她形容未來的活動排得很密。一些曾經在港舉辦成功足球比賽的主辦機構，已經開始跟他們商討，2026年夏天會否可帶些有趣的足球比賽來。

羅淑佩指，啟德體育園現時已在審視2027年的申請，未來的活動會排得很密。（資料圖片）

全運會已賣三成門票 或與立法會選舉宣傳產生協同效應

至於全運會售票情況，她指現時約7成未發售的門票大部分是初賽，表示政府會安排學校或運動相關機構組織前往觀賽，稱現階段賣票情況與過往全運會同期相若，故不太擔心。

另外，她認為全運會宣傳能與立法會選舉宣傳產生協同效應，例如可將已無需要的全運會宣傳版位讓給選舉方面使用、將「票箱家族」公仔擺放在全運會場地、以及在不違反全運會規則下，於賽事開場或中場時宣傳立法會選舉和呼籲投票。