香港對孟加拉｜羅淑佩讚港隊拼搏 稱研啟德定為港足主場

啟德體育園周二（14日）在體藝館舉行Ultimate Tennis Showdown（簡稱UTS）網球賽，同時主場館有亞洲盃外圍賽香港迎戰孟加拉。文化體育及旅遊局局長羅淑佩晚上發帖稱，啟德體育園當晚很熱鬧，活動目不暇給，但她也稱分身不暇，所以只好先看兩節UTS，之後再與香港網球一哥黃澤林同到主場館看亞洲盃外圍賽。她之後表示，對於將啟德主場館定為港足主場的問題，足總一直與啟德體育園商討，當局希望可以達成一個雙方都合理、雙方都有利的協議。



香港足球代表隊今晚（14日）8時在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，主場迎戰孟加拉，今次是港足代表隊第二次在啟德主場館作賽。（資料圖片/夏家朗攝）

+ 1

觀賽後到九龍城食魚蛋粉宵夜 稱盛事帶旺夜經濟

羅淑佩在社交平台稱，UTS是賽制很緊湊有趣的網球賽事，8分鐘一節共打4節，娛樂性很高，體力要求也頗大，相信會十分受重視速度和刺激性的年輕觀眾歡迎。

至於亞洲盃外圍賽，她指再破主場館港隊比賽入場紀錄，共45,489位球迷入場，港隊球員非常拼搏，鬥志可嘉；球迷也同樣拚盡全場打氣。雖然76分鐘後港隊10人應戰被孟加拉逼和１：１，她指當然有少許可惜，但相信大家都會收貨。

在看完亞洲盃外圍賽後，羅淑佩聯同其他官員去了九龍城宵夜，今次選吃魚蛋粉，店內也是一片紅海，指盛事的確帶旺夜經濟。期間她接受記者訪問， 稱很開心見到港隊全部球員很拼搏，打出中國香港隊應有的精神，希望可以在下一場主場取勝。

足總主席霍啟山早前透露今晚比賽會展示新的Tifo（橫幅），希望入場人士一起參與，延續及承傳這種新的「球迷文化」。（資料圖片/夏家朗攝）

稱政府繼續支持港足 認球場一直是問題

她亦很感謝球迷沒有停過打氣，她也聲沙，他們可以喊了數小時還這麼好力氣，繼續為港隊主場打氣，很感謝他們。下月18號港隊主場對新加坡，她呼籲市民繼續全力支持港隊。此外，她指除了網球和足球，乒乓球方面，中國香港男團當晚也擊敗中華台北，打入亞錦賽決賽。

羅淑佩表示，政府會繼續支持中國香港隊和香港足球，但承認球場一直是個問題，康文署過往每年大約預留127節，供港超聯球隊作為主場或使用草地練習，今年已增加到252節。另外，以往康文署場地對於打氣，例如用鼓、擴音器有較多限制。但球迷入場除了看場好賽事外，他們也很享受氣氛，所以這個月相關限制已經放寬。