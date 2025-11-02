全運會｜恒地李家誠、信和黃永光、新地郭基煇及馬會廖長江傳火炬

全國運動會火炬傳遞儀式今日（2日）在香港、澳門、廣州、深圳同步舉行，每個城市各50棒。香港的火炬傳遞儀式在上午9時30分開始，路線全長約10公里，由港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷在添馬政府總部起步，火炬橫越維港兩岸。



整個路線共設50名火炬手，42名由香港提名，當中一半為體育界代表，另有三成火炬手為贊助機構人士，包括恒基兆業地產集團主席李家誠、信和集團主席黃永光、新鴻基地產集團執行董事郭基煇及馬會主席廖長江。



馬會主席廖長江。（馬會提供）

馬會行政總裁應家柏跑第47棒，在啟德接近終點的位置接力。（馬會提供）

恒基兆業地產集團主席李家誠。（恒地提供）

信和集團主席黃永光。（信和集團提供）

新鴻基地產集團執行董事郭基煇。（新地提供圖片）

火炬傳遞儀式上午9時30分在添馬政總開始，火炬手沿海旁一直跑到灣仔碼頭，其後乘船過海，在天星碼頭再跑到尖沙咀麼地里，轉乘巴士到宋皇臺道停車場，再跑到啟德體育園。

恒地李家誠：象徵大灣區跨地區的融合和協作

恒地主席李家誠擔任第六棒火炬手，在中環海傍傳遞火炬，獲逾百名同事到場支持，沿途亦有不少市民打氣。他表示非常榮幸能與來自香港、澳門、廣州及深圳的199位火炬手一同參與火炬傳遞，認為象徵了大灣區跨地區的融合和協作，期望全城能一同投入全運會的運動熱潮。

信和集團員工在尖沙咀為火炬手打氣。（信和集團提供圖片）

信和黃永光祝願香港運動員再創佳績

信和主席黃永光則指，能夠擔任全運會火炬手之一，是他莫大的榮譽，並衷心感謝中央政府和港府給予這個機會，也感謝組委會成功籌辦這場盛事。對於今早於尖東海旁參與火炬傳遞，他表示感謝沿途支持的同事與市民，共同見證這歷史時刻；同時預祝全運會取得圓滿成功，並祝願香港運動員再創佳績。

新地郭基煇：商場將直播賽事 讓市民一同觀戰打氣

新鴻基地產集團執行董事郭基煇也是火炬手之一，約30名新地義工隊成員則組成啦啦隊，沿途為各火炬手加油打氣。郭基煇表示，會全力支持十五運會，展現香港作為國際體育盛事之都的獨特魅力，未來數星期，新地25個商場（包括西沙GO PARK）亦有多項推廣活動，包括推出運動主題消費獎賞、舉辦運動主題活動、工作坊、運動員分享會，以及直播賽事，讓市民一同觀戰打氣。

約30名新地義工隊成員則組成啦啦隊，今日沿途為各火炬手加油打氣。（新地提供圖片）

他續說，新地多年來推動各種運動發展和其帶來的正面價值，促進運動普及、「運動行善」精神，例如發展及營運面積達130萬平方呎的運動商業綜合體西沙GO PARK、冠名及慈善贊助新鴻基地產香港單車節，以及支持多項『運動行善』的慈善體育活動。

六位馬會員工組方陣 部分是退役運動員 應家柏跑第47棒

作為香港賽區唯一合作伙伴的馬會，今日派出9位代表參與傳遞聖火，出任香港賽區團體義工的馬會義工隊亦沿途為火炬手打氣。馬會主席廖長江擔任第四棒火炬手，在中西區海濱長廊（中環段）傳遞。馬會行政總裁應家柏跑第47棒，在啟德接近終點的位置接力。

出任香港賽區團體義工的馬會義工隊沿途為火炬手打氣。（馬會提供圖片）

香港段其中兩棒由多名火炬手組成的方陣傳遞。馬會負責組成其中一個方陣，在尖沙咀路段傳遞聖火。組成方陣的成員有首位勝出浪琴國際騎師錦標賽的本地培育騎師何澤堯，以及六位來自馬會不同部門的員工，部分更是退役運動員，包括：馬術事務部的龐雅雯、賽馬市場部的盛雅佩（曾為法國國家田徑隊成員）、足球博彩事務部的羅達明、公司保安部的何嘉楠、慈善事務部的何宇軒（曾為香港賽艇運動員），以及馬會見習騎師學員黎彥麟。