全運會｜香港站50名火炬手　乒乓球黃鎮廷、劍擊佘繕妡包辦頭尾

第十五屆全國運動會11月9日正式開幕，火炬傳遞儀式將於周日（11月2日）在香港、澳門、廣州、深圳4個城市舉行。十五運會組委會今日（31日）公布火炬手名單，其中香港站共有50棒，第一棒是港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷，女子劍擊運動員佘繕妡則跑最後一棒。



第十五屆全國運動會將於11月9日開幕，香港、廣州、澳門及深圳將於11月2日同步舉行火炬傳遞活動。圖為全運會火炬。（資料圖片/賴卓盈攝）

火炬傳遞儀式今次共有200棒火炬傳遞，每個城市各50棒。其中在香港站，42名火炬手由香港不同機構提名及經過甄選，約一半為體育界代表，另有8人由十五運會組織委員會提供。

第一棒火炬手為港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷，他將交棒予國家隊女子劍擊運動員孫一文。其他港隊代表包括游泳運動員歐鎧淳、田徑運動員廖曉朗等，女子劍擊運動員佘繕妡則跑最後一棒。

政商界方面，馬會主席廖長江、信和集團主席黃永光、恒地主席兼董事總經理李家誠、新地執行董事郭基煇、港鐵行政總裁金澤培等，亦將出任火炬手。

十五運會組委會今公布火炬手名單，其中香港站共有50棒，第一棒是港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷。（資料圖片／袁志浩攝）

十五運會組委會今公布火炬手名單，其中香港站共有50棒，女子劍擊運動員佘繕妡則跑最後一棒。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港的火炬傳遞於上午9時30分開始，路線全長約10公里，共分為5段，其中跑步距離約佔3.8公里。香港段以添馬政府總部為起點，途經中西區海濱長廊（中環段）、灣仔臨時海濱花園、香港回歸祖國紀念碑和金紫荊廣場。

第二段火炬手會乘坐天星小輪橫渡維多利亞港，然後進入第三段尖沙咀段，由尖沙咀天星碼頭巴士總站經梳士巴利道至麼地里，途經香港文化中心和香港藝術館。

第四段火炬手乘坐開篷巴士至香港啟德體育園巴士站；進入第五段啟德體育園範圍，途經青年運動場，進入啟德體育大道至啟德體育園中央廣場，由最後一名火炬手點燃火盆，並進行收火儀式。