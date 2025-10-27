全運會｜11.2火炬傳遞橫越維港兩岸　50名火炬手體育界佔約一半

第十五屆全國運動會將於11月9日開幕，香港、廣州、澳門及深圳將於11月2日同步舉行火炬傳遞活動。其中香港的傳遞路線長達10公里，以政府總部為起點，啟德體育園為終點。整個路線共設50名火炬手，42名由香港提名，當中一半為體育界代表，包括現役和退役運動員、教練以及行政人員等。



火炬傳遞金鐘政總起點 終點啟德體育園

香港、廣州、澳門及深圳將於11月2日同步舉行火炬傳遞儀式，4個城市共設200棒，香港設50棒，每棒距離50至100米。

全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強表示，香港站的火炬傳遞將會橫越維港兩岸，以金鐘政府總部為起步點，途經中環金融中心和灣仔海濱、金紫荊廣場、尖沙咀等，終點為啟德體育園。

全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強（圖中）表示，香港站的火炬傳遞將會橫越維港兩岸，並途經多個香港著名地標，包括添馬公園等。（賴卓盈攝）

全長10公里 傳火炬跑約兩小時

他指，整個傳遞火炬的路段長達10公里，跑步路段佔4公里。灣仔前往尖沙咀的路段，以及尖東前往啟德體育園路段，則會分別乘搭渡輪和開篷巴士進行火炬傳遞，整個傳遞活動約兩小時。

楊表示，今次香港有50名火炬手，8名由十五運組委會提供，42名由香港不同機構提名，其中一半為體育界人士，包括現役及退役運動員、教練以及行政人員。另有3成火炬手為贊助機構人士，其餘火炬手則包括殘疾人士、少數族裔、義工及青年。楊表示，希望藉此傳達多元共融的信息。

將實施特別交通安排 部份路線8時起封閉

警務處警隊護送組主管蕭奕騏表示，因應火炬傳遞儀式，當日早上，港島、尖沙咀及啟德一帶部分路段將實施特別交通安排，完成火炬傳遞後會逐步重開。

金紫荊廣場當日早上8時起封閉、博覽道9時起封閉；尖沙咀廣東道、紅磡繞道等將於當日早上8時半起封閉；啟德體育園宋皇臺道上落客區早上8時起封閉。

蕭指，警方會由11月2日上午8時至11時40分，在傳遞路線附近設置限制飛行區，路線向外延伸兩公里皆受限制。

52條專營巴士、5條專線小巴路線更改

運輸署總運輸主任冼佳慧表示，當日金紫荊廣場外以及尖沙嘴天星碼頭巴士總站將會停用。合共52條專營巴士路線及5條專線小巴路線需由當日首班車開始調整服務。其中九巴8P線將會暫停服務，其餘受影響巴士及小巴需要臨時改道。

她預計，當日來往灣仔及尖沙嘴的渡輪服務會於早上9時15分至10時30分調整。她呼籲市民當日儘量使用鐵路服務。