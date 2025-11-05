首3季瀕危物種走私案438宗按年升22%　旅客佔一半　主要帶2違禁品

香港海關因打擊跨境環境犯罪領域作出突出貢獻，獲聯合國環境規劃署頒發「亞洲環境執法卓越獎」的兩項殊榮，也是海關首次獲得相關獎項，包括影響力獎及與上海海關緝私局共同獲得的協作獎。其中一宗案件發現37歲被告在兩年間，利用其個人戶口與逾700人可疑交易約7,000次，涉嫌「清洗」670萬元犯罪得益。



海關有組織罪案調查科數據顯示，瀕危物種走私案件今年首三季共錄438宗，較去年同期增22%，檢獲重量共80,400公斤，按年增1.2倍；當中旅客233宗佔整體走私案件的53%，不少涉及走私蘭花及花旗參，主要為自用。海關會視乎案情處理，若不需要深入調查，則轉交由漁護署跟進。



海關又指，旅客在私人行李中攜帶合理數量的非受管制食品並無問題，若貨運形式則需要報關，而受管制食品進口主要由食環署負責，海關則與署方緊密合作及交流，例如走私大閘蟹或其他食品等情況。



聯合國環境規劃署10月17日舉辦2024/25年度「亞洲環境執法卓越獎」頒獎典禮，海關因打擊跨境環境犯罪領域作出突出貢獻，獲頒兩項殊榮，分別是影響力獎，以及與上海海關緝私局共同獲得的協作獎。

香港海關首次獲得亞洲環境執法卓越獎

有組織罪案調查科高級監督王禮庸表示，今次是香港海關首次獲得亞洲環境執法卓越獎，前線人員甚至整個海關都獲得鼓舞。其中影響力獎源自2022年7月一宗案件，當時海關在香港南面海域截停一隻準備向內地方向行駛的貨船，檢獲一批走私食品，另外特別搜出231公斤受管制活珊瑚，並在船上拘捕3名男子。

調查37歲被告揭洗黑錢670萬 兩罪並立 海關成功申加監至40個月

海關隨後展開財富調查，發現其中一名37歲被告在兩年間，利用其個人戶口與逾700人可疑交易約7,000次，涉嫌「清洗」670萬元犯罪得益，經多方調查及搜證，被告今年9月18日在區域法院定罪，包括走私及洗黑錢，海關並成功向法院申請加刑，最終判囚40個月，相信可取得阻嚇作用。

與上海海關緝私局共同瓦解大型走私集團獲協作獎

協作獎方面，海關2024年4月向上海海關緝私局提供情報，通報兩個懷疑載有走私物品的貨櫃資料，交由內地海關執法，通過協作全方位打擊走私集團。內地海關在行動中，於兩個貨櫃內截獲近9公噸由香港運往上海的受管制鯊魚物品，包括6噸鯊魚鰭及其他走私物品，總值3,000萬元。上海海關迅速啟動調查，7名疑犯在內地落網，成功瓦解一個大型走私集團。

今年首3季截獲438宗瀕危物種走私案件 總值6500萬

有組織罪案調查科監督張文傑表示，雖然無證據顯示香港成為瀕危物種走私的轉運地，但香港為自由港及國際航運中心，有機會被不法份子所利用，因此海關積極打擊走私活動。以今年的數據為例，首三季截獲438宗瀕危物種走私案件，較去年同期增長約22%；檢獲重量共80,400公斤，按年增1.2倍，總值6,500萬元。

走私瀕危物種主要包括魚翅及瀕危木材，前者佔8宗案件，重量1.7萬公斤，價值約1,700萬元；後者佔15宗案件，重量60,500公斤，價值約1,130萬元。其他種類則包括龜類、海馬、象牙製品、犀牛角製品及石斛等。

空運走私案件較過去兩年升逾10% 海運案件佔總值90%

打擊渠道則可分為旅客、貨運或郵包。張文傑透露今年首三季旅客錄得233宗，佔整體案件的53%，數字與過去兩年相若；貨運則錄得130宗，佔整體案件約30%，共重8萬公斤，以海運貨物為主，佔所有瀕危物種走私物品總值的90%；至於涉及空運的數量較少，佔整體案件的17%，但較過去兩年升逾10%。

海關今年曾在陸路口岸偵破兩宗中型貨車走私案件，檢獲共2,500隻受管制活龜，市值約420萬元。而兩宗案件的走私手法相近，執法人員通過X光檢查，發現貨車底部藏有大量黑色膠袋，膠袋內則放滿襪子，過千隻活龜便隱藏其中，以企圖避過海關的偵查，最終涉案司機被落案起訴兩項罪名，分別是輸出瀕危物種及殘酷虐待動物罪。

2025年首三季瀕危物種走私案件數據。（海關提供圖表）

旅客違禁帶蘭花及花旗參入境共約250宗 主要自用居多

王禮庸表示，海關以往利用情報主導風險管理，並通過執法人員的經驗打擊走私罪行，現已運用更多先進的方法，例如通過人工智能甄選高風險旅客及貨物，以加強查檢準繩度。例如今年旅客走私物品以蘭花及花旗參為主，分別佔172宗及87宗，主要用途為自用，並非涉及集團式走私案件。

王禮庸又指，走私蘭花案件具有季節性的特徵，每逢農曆新年前，市民或可能北上購買年花，案件數量錄得急升，因此海關每年在特別日子開展宣傳工作，在社交媒體等渠道發放資訊。「好多時候可能內地買到再靚啲嘅蘭花，價錢都平啲，旅客覺得買一盆自用，佢唔為意唔係講數量。」

張文傑補充指，海關會視乎案情處理相關案件，若不需要深入調查，例如該名旅客並非涉及重犯等，案件則會轉交由漁護署，其蘭花有機會被充公處理。

管制食品進口主要由食環署負責

除了瀕危物種以外，那麼港人北上買食品又如何執法？王禮庸及張文傑指，除了受管制食品外，旅客在私人行李中攜帶合理數量的食品並無問題，若貨運形式則需要報關，而受管制食品進口主要由食環署負責，海關則與署方緊密合作及交流，例如走私大閘蟹或其他食品等情況。