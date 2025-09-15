尖沙咀星薈突無營業　逾80準新人徬徨組苦主群組　海關接舉報

由已故「舖王」鄧成波家族公司持有、主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」近日突然無營業，電話無人接聽，大廈升降機亦不能按該樓層。有準新人擔心被「走數」，成立苦主群組，現已有逾80人加入。有苦主原定於今年11月30日在星薈舉行婚禮，並已支付5萬元訂金。她曾向星薈員工提出退款，但一直未獲處理，指將會報海關。



海關指，已接獲相關舉報，如發現有人違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。



尖沙咀「星薈」天文臺道8號21樓，有婚宴公司指，大廈升降機不能按該樓層。（社交媒體截圖）

「星薈」主打婚宴，宣傳標榜「擁有270度景致露台作證婚場地或席前酒會」。（「星薈」Facebook圖片）

「星薈」主打婚宴，可辦中式晚宴或西式婚宴。（「星薈」Facebook圖片）

準新娘預訂在11月尾舉辦婚禮：負責人曾稱薈5月時已續租

主打婚宴的尖沙咀食肆「星薈」突然無營業，記者曾於營業時間數次致電星薈，均無人接聽，其大廈升降機亦不能按該樓層。勞工處昨（14日）昨確認收到員工求助，涉及欠薪及解僱補償。有已向酒樓支付費用的苦主成立關注組，至今晚已有逾80人加入。

苦主之一的準新娘區小姐於今年3月尾，向星薈預訂在11月尾舉辦婚禮，並已支付5萬元訂金。與星薈同屬鴻星集團的旺角鴻星中菜7月結業，區小姐開始擔心星薈營運狀況，當時星薈一名婚宴負責人向她透露，星薈5月時已續租，向她擔保短期内不會結業。

「星薈」主打婚宴，宣傳標榜「擁有270度景致露台作證婚場地或席前酒會」。（「星薈」Facebook圖片）

「星薈」主打婚宴，可辦中式晚宴或西式婚宴，大廳最多筵開18席。（「星薈」Facebook圖片）

8月中向負責人訂枱食飯遲遲未有回覆 到達始知酒樓已經關門

區小姐8月中打算到星薈用膳，便聯絡該名負責人幫忙訂位，惟對方遲遲未有回覆。其後她到星薈，卻發現酒樓已經關門，管理處稱酒樓因爐頭損壞才臨時關門，但區小姐指當時她已對酒樓「失去信心」，便向負責人提出退還5萬元訂金，對方僅指會轉告管理層，之後便一直未有回覆。

區小姐說，11月30日是婚禮旺期，現時難找其他場地，就必須降低原本要求。她將向海關舉報，希望星薈可盡快退還款項。

海關：如發現違反《商品說明條例》會採取適當的執法行動

海關表示，已接獲相關舉報，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。海關稱根據該條例，任何商戶如在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。