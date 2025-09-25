跨境網購｜海關去年檢陸路運違禁品涉私煙最多　將引先進設備偵測

早前有報道指，有市民透過內地電商平台購買包括煙霧彈等禁運物品，並以跨境運輸方式送抵香港。海關今日（25日）向立法會表示，會繼續與內地相關部門及其他政府部門緊密合作，加強情報交流及適時採取聯合行動，並會引進和採用先進偵察設備，例如X光檢查器、離子分析儀、拉曼光譜分析儀等，以提升偵測各類違禁品的能力和提高清關效率。



香港海關於陸路口岸偵破以貨運方式走私的案件數目去年共有391宗，其中檢獲香煙的案件佔最多，共有125宗。

署理商務及經濟發展局局長陳百里。

署理商務及經濟發展局局長陳百里書面回覆立法會議員陳凱欣的提問指，過去5年由內地經陸路口岸進口至香港的總貨運量為690萬公噸至1356.7萬公噸，香港海關除了透過審閱相關文件，對所有經陸路口岸進出香港的貨物作風險管控，揀選可疑貨物查驗外，同時會靈活調配內部資源，適時開展具針對性的反走私行動。

他又交代香港海關於陸路口岸偵破以貨運方式走私的案件數目，去年共有391宗，以檢獲香煙的案件佔最多，共有125宗，其次涉及化學品、抗生素及藥劑產品，共有67宗。

陳百里未有正面回應會否透過立法、修例或其他方式，釐清涉及跨境網購禁運物品各方的法律責任，但指香港及內地海關已在各陸路口岸，建立執法信息共享和協調機制，包括與深圳海關簽署了備忘錄，會加強情報交流及適時採取聯合行動，並會引進和採用先進偵察設備，例如X光檢查器、離子分析儀、拉曼光譜分析儀等，以提升偵測各類違禁品的能力和提高清關效率。

陳百里又指，香港海關與非本地跨境電商平台已建立專責人員溝通機制，進行交流和加強合規推廣，包括向平台闡釋香港相關法例，就各類物品的規管要求和進口管制情況，並要求進口受管制物品，必須嚴格遵從香港法例的規定。