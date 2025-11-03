中大醫院減後勤料年省2000萬　行政總裁：不能保證會否延遲還貸

中文大學醫院欠政府的40億元貸款，早前獲批准延遲至2028年開始償還，惟目前醫院仍未轉虧為盈。醫院行政總裁鍾健禮今日（3日）表示，醫院本月起分階段調整收費，逾千個項目的費用下調2%至雙位數百分比不等，希望令更多市民可負擔醫院服務，「市民覺得可信賴，其他問題就會迎刃而解。」



鍾健禮表示，醫院的收入正平穩上升，並已削減後勤人員的成本，預計每年可節省2,000萬元開支，相信情況會慢慢好轉，但現時不能保證會否再延後還款日期。



醫院行政總裁鍾健禮（左）表示，醫院本月起分階段調整收費，逾千個項目的費用下調2%至雙位數百分比不等。（賴卓盈攝）

中大醫院分階段調整收費，本月起逾1,000個項目本月起減價，涵蓋泌尿科、內視鏡、疫苗等服務，減幅介乎2%至雙位數百分比不等。醫院將於下月繼續檢討乳房外科、婦科及骨科等服務。

醫院行政總裁鍾健禮表示，過往有市民反映醫院收費不合理，甚至是全港最貴，醫院按透明及可負擔原則調整價格，回應市民需求。

鍾健禮：市民覺得可信賴 其他問題就會迎刃而解

不過，目前中大醫院尚欠政府40億元貸款，將於2028年開始還款，問及今次減價會否影響還款進度，鍾健禮認為當醫院調整收費，得到市民信任後情況會好轉，「雖然我每日都會睇醫院財政，好緊張財政，但做醫院要不忘初心，如何服務好市民先係最重要⋯⋯市民覺得可信賴，其他問題就會迎刃而解。」

他又指，醫院會節省後勤人手，預計每年可節省約2,000萬元開支。此外，他表示院內手術室及病床都未全面使用，仍有空間發展。問及會否再延後還款日期，他指現時不能作出任何保證。