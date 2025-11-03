中大醫院逾千項目本月起已減價　包括胃鏡、注射疫苗　減幅至少2%

中文大學醫院今日（3日）分階段調整收費安排，當中，本月起有逾1,000個項目減價，包括胃鏡檢查、疫苗服務等，減幅介乎2%至雙位數百分比不等。醫院將於下月繼續檢視乳房外科，婦科、骨科及化療服務的收費，指會視乎情況調整更多服務價格。



醫院行政總裁鍾健禮指，外界有聲音指醫院收費太貴，希望藉今次調整回應市民需求。（賴卓盈攝）

醫院首階段調整泌尿外科、眼科、內視鏡等服務，下階段將繼續檢視婦科、骨科、乳房外科及化療服務。（賴卓盈攝）

中大醫院分階段檢視服務收費，本月起有逾1000個項目減價。（賴卓盈攝）

8月上任新行政總裁鍾健禮：有聲音形容（中大醫院）全港最貴

中大醫院行政總裁鍾健禮指，外界有聲音反映醫院部份項目收費過貴，沒參考市場價格，形容「貴過晒其他醫院、全港最貴」，因此分階段檢討收費，希望令收費透明及可負擔，第二階段價格調整下月推出，將涵蓋乳房外科、婦科、骨科及化療服務。

第二階段價格調整下月推涵乳房外科、婦科等

醫院首階段檢討較高使用率的泌尿外科、眼科、內視鏡、放射診斷以及病理科的1,358個項目，其中1,011個項目11月1日起減價，324個項目凍結收費，13個項目加價。減價項目的減幅介乎2%至雙位數百分比。醫院候任財務總監馬凱雲指，不便透露具體價格，但形容「部份項目減幅都大。」第二階段價格調整下月推出，將涵蓋乳房外科、婦科、骨科及化療服務

馬凱雲舉例，調整收費後，胃鏡檢查的收費將以病人切除的息肉樽數計算。倘若病人僅需切除1樽息肉，則收13,100元，比以往13,700元的定價收費便宜600元；至於新一代生蛇疫苗、子宮頸癌疫苗以及呼吸道合胞病毒疫苗亦會減價。

晚間手術室附加費改晚10後始收取

以往醫院於夜晚6時後，收取手術室附加費，本月起改於夜晚10時後才算收取；眼科服務方面，以往醫院的白內障手術只提供單焦距收費，調整後增設多焦距及散光人工晶體選擇。

此外，為增加收費透明度，醫院將會主動核對病人帳單，如有異常會主動提出，如有病人投訴收費，會由行政總裁親自處理。