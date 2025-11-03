糖尿病｜中大推DNA篩查計劃　揪高危早發患者　附報名資格、方法

香港每五名糖尿病成年患者便有一人在40歲前發病，而早發性糖尿病患者死亡率較遲發病的患者高1.5至2倍。所以，中大開展「賽馬會精準防控早發性糖尿病計劃」，為9,000名18至44歲、有糖尿病風險的人士進行篩查，目標是識別出未來十年患糖尿病的高風險人士，助他們及早預防或延緩患上糖尿病。



計劃現正招募參加者，有興趣的合資格人士可到計劃網頁登記。參加者需要未曾確診為糖尿病，以及有最少一個糖尿病風險因素，例如中央肥胖/超重、糖尿病家族史、吸煙史、曾有高血壓/高血糖/不正常血脂指數/心血管疾病/脂肪肝等。



中大開展「賽馬會精準防控早發性糖尿病計劃」，為9,000名18至44歲、有糖尿病風險的人士進行篩查，旨在及早識別有早發性糖尿病遺傳風險的人。（中大提供）

為期四年的「賽馬會精準防控早發性糖尿病計劃」由香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐逾6,100萬元支持，中大香港糖尿病及肥胖症研究所主導，並與亞洲糖尿病基金會、聖雅各福群會及多個社區醫療伙伴合作推行。

參加者須未確診 並有中央肥胖等最少一個糖尿病風險因素

計劃現正招募參加者，有興趣的合資格人士可到計劃網頁登記https://jc-pppyod.adf.org.hk/register

5名糖尿病成年患者一人在40歲前發病 早發患者死亡率高1.5至2倍

計劃研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系陸安欣指，香港每十名成年人中就有一人患糖尿病，而當中每五名糖尿病成年患者，就有一人屬於早發性糖尿病，即在40歲前發病。她表示，中大在十多年前便首次發表研究結果指出，早發性糖尿病患者因為併發各種身體和精神疾病而需要反覆入院，死亡率比較遲發病的糖尿病患者高1.5至2倍。

篩查計劃冀識別出未來十年患糖尿病的高風險人士 助及早預防

「賽馬會精準防控早發性糖尿病計劃」於2024年5月正式啟動，為期四年，目標是識別出未來十年患糖尿病的高風險人士，助他們及早預防或延緩患上糖尿病。參加者會接受唾液 DNA檢測，結合基因標記與其他風險因素，以演算法識別具有糖尿病遺傳傾向的高風險人士。

高風險人士將接受進一步的尿液和血液檢測，包括75克的口服葡萄糖耐受性測試（俗稱「飲糖水」）。確診患有糖尿病或糖尿病前期的人士會接受自身免疫和/或胰島素標記檢測，並轉介至社區的基層醫療醫生接受資助治療；而糖尿病前期人士亦會得到健康支援，以預防或延緩糖尿病。亞洲糖尿病基金會和聖雅各福群會的跨專科團隊會向高風險人士提供數碼化支援、連續血糖監測儀、體重磅等。

計劃首席研究員、中大香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥指，透過賽馬會慈善信託基金的捐助，團隊期望與社區各界攜手合作，將醫學知識轉化成可持續解決糖尿病的方案，包括以預防為主的臨床措施和政策，以及提升高風險人士的自我疾病管理。

團隊將進行成本效益分析 為針對防治糖尿病的醫療措施提供參考

計劃聯合首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授兼健康經濟學家呂雅文指，除了評估計劃參加者的體驗、意見和成果外，團隊亦將建立模型和進行成本效益分析，為針對防治糖尿病的醫療措施和政策提供參考指引，降低因早發性糖尿病而造成的住院成本和生產力損失。