劉馬車再認罪　Starbucks扮問路摸女大腿　遭事主緊追即出2百元

外號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒，涉於天水圍一間Starbucks咖啡店假扮問路，趁機摸一名女子的右邊大腿。他原被控一項非禮罪，案件今（3日）於屯門裁判法院再訊時，控方改控普通襲擊罪，劉承認控罪。案情指，涉案女事主被摸大腿後，追著劉至附近的輕鐵站。劉當時表現閃縮，並把200元給予女事主。 裁判官把案件押後至本月25日，在九龍城裁判法院判刑，期間劉繼續還押。



被告劉駿軒（29歲，報稱無業），承認1項普通襲擊罪，指他於2025年9月3日，在天水圍頌富廣場第一期1樓N126號舖「星巴克咖啡」襲擊女子X 。

劉馬車認在咖啡店摸女子大腿，被捕後稱一時衝動。（梁碧玲攝）

劉馬車之前已曾因掃多名女子大腿被判囚8個月。（網上圖片）

劉馬車近年多次惹官非。（網上圖片）

事主在Starbucks等補習學生

案情指，X和劉並不相識。案發日下午3時許，身穿T恤和短褲的X在Starbucks咖啡店等候她的補習學生。劉突然坐在X旁邊，假扮問路，然後以左手摸X的右邊大腿兩秒。X感到震驚，向劉大叫，劉便逃離現場。X尾隨劉至輕鐵頌富站，想確認其身份。劉表現閃縮，並把200元給予X。

事件最終報警，劉因此被捕。他在警誡下稱，因一時衝動犯案。

劉近年多番惹官非

劉駿軒近年多番惹上官非，他去年因在羈留室內和另一男子互毆、在動漫節打男童，以及用手掃多名女子大腿等而被控。他承認2項襲擊致造成身體傷害罪及3項非禮，被判囚8個月。

案件編號：TMCC900049/2025