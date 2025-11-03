劉馬車再認罪 Starbucks扮問路摸女大腿 遭事主緊追即出2百元
撰文：朱棨新
出版：更新：
外號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒，涉於天水圍一間Starbucks咖啡店假扮問路，趁機摸一名女子的右邊大腿。他原被控一項非禮罪，案件今（3日）於屯門裁判法院再訊時，控方改控普通襲擊罪，劉承認控罪。案情指，涉案女事主被摸大腿後，追著劉至附近的輕鐵站。劉當時表現閃縮，並把200元給予女事主。 裁判官把案件押後至本月25日，在九龍城裁判法院判刑，期間劉繼續還押。
被告劉駿軒（29歲，報稱無業），承認1項普通襲擊罪，指他於2025年9月3日，在天水圍頌富廣場第一期1樓N126號舖「星巴克咖啡」襲擊女子X 。
事主在Starbucks等補習學生
案情指，X和劉並不相識。案發日下午3時許，身穿T恤和短褲的X在Starbucks咖啡店等候她的補習學生。劉突然坐在X旁邊，假扮問路，然後以左手摸X的右邊大腿兩秒。X感到震驚，向劉大叫，劉便逃離現場。X尾隨劉至輕鐵頌富站，想確認其身份。劉表現閃縮，並把200元給予X。
事件最終報警，劉因此被捕。他在警誡下稱，因一時衝動犯案。
劉近年多番惹官非
劉駿軒近年多番惹上官非，他去年因在羈留室內和另一男子互毆、在動漫節打男童，以及用手掃多名女子大腿等而被控。他承認2項襲擊致造成身體傷害罪及3項非禮，被判囚8個月。
案件編號：TMCC900049/2025
