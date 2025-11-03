內地擴大往來港澳人才簽注　港府稱有助加強國際人才樞紐角色

國家移民管理局公布，由星期三（5日）起，在長三角、京津冀地區，以及全國所有自由貿易試驗區，實施往來港澳人才簽注政策。符合條件人才可申請辦理有效期1至5年的多次往來香港或者澳門人才簽注，每次停留不超過30天。香港政府表示歡迎政策，相信有利內地人才訪港交流，有助加強國際人才樞紐角色。



一連八日的十一黃金周（國慶兼中秋節假期）10月1日開始，上午已有大批內地旅客乘搭高鐵來港，全日共有55675人次內地旅客經高鐵西九龍口岸入境，之各口岸之冠。（黃寶瑩攝）

政府表示，已有超過7.4萬人次透過人才簽注訪港。（資料圖片／黃寶瑩攝）

已有超過7.4萬人次透過人才簽注訪港

港府表示，人才簽注自2023年2月起在大灣區試點實施，並於2024年5月擴展適用範圍至北京和上海。截至今年10月，已有超過74,000人次持該簽注的訪客來港。

港府指，在促進「南下、北上」雙向人才流動的政策基礎上，是次擴大人才簽注適用範圍的措施將便利更多內地人才訪港交流，加強香港匯聚人才的吸引力，以及作為國家的國際人才樞紐的獨特角色。

深化240小時過境免簽政策可充分發揮本港樞紐定位

港府指，內地當局深化240小時過境免簽政策，加入四個連接香港的口岸，吸引海外旅客以香港為他們在國家「一程多站」旅途中的首站或中轉站，讓香港可充分發揮國際旅遊城市樞紐的定位。

就河套深港科技創新合作區深圳園區實施一系列便利深港創科合作及生產要素高效跨境流動的舉措，政府表示歡迎，稱將繼續積極配合以及與內地部門緊密協作，包括在香港園區推行創新便利通關安排，促進兩地創科人才高效便捷往來，助力粵港澳大灣區高質量發展。

指「刷臉」智能通關讓跨境出行更便捷高效

另外，國家移民管理局亦公布，在皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡，珠海橫琴、港珠澳大橋等口岸推廣「刷臉」智能通關。港府對此表示歡迎，指措施讓跨境出行更便捷高效，港府會繼續提升香港口岸的通關效益和旅客體驗。