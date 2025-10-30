鄧月平亞洲跆拳道賽摘銅 17位明星曾是運動員！有個是億萬駙馬

新生代演員鄧月平Larine近年除專注演藝事業之外也投身於武術與跆拳道，最近更轉戰體育界成為一名運動員，10月她首次代表香港出戰亞洲級跆拳道賽事，即勇奪銅牌，為港爭光。事實上不少明星在加入娛樂圈之前其實都是運動健將，《開罐》為大家整合資料，有些藝人更曾是港隊代表，有位現在更做了億萬駙馬！



【1】鄧月平：跆拳道

鄧月平在四年前拍攝一部動作電影後與武術結緣，陸續學習過詠春、兵器訓練等，立志要成為一名專業動作演員，在今年8月的ITF國際賽香港選拔賽中，鄧月平成功越級挑戰並以第一名的資格代表香港出戰馬來西亞ITF賽事。10月中代表香港出戰亞洲級賽事，首次參加就為港隊摘下銅牌。她表示，能代表香港出戰已是莫大榮幸。

【2】陳卓賢 Ian：排球

剛完成個唱的Ian曾是香港男子排球代表隊成員，在港隊時他亦曾加入南華等職業球會，以及城市大學校隊。2018年為專注參加《全民造星》，他選擇退役，入行後在劇集《男排女將》都可以見到Ian打排球的身影。

【3】胡子彤：棒球

胡子彤憑《九龍城寨之圍城》知名度急升，其實他是香港棒球代表隊成員，擔任內野手，參加過2010年廣州亞運，其出道作《點五步》都是飾演一名棒球手。子彤曾一度退出，不過已在2022年歸隊，翌年在泰國舉行的亞洲盃東區賽，棒球港隊更寫下歷史佳績。

【4】余德丞：游泳

余德丞中學已入選香港游泳代表隊，更曾獲運動員獎學金，但在城大讀完Year 1後仍未達到亞運標準，最後選擇只繼續參加校隊。他亦擔任ViuTV 2024巴黎奧運評述員。

【5】鄧麗欣 Stephy：排球

Stephy中一已開始打排球，受訓長達7至8年，曾是香港青年排球隊隊員。她同樣因加入娛樂圈而放下排球，直至2015年重組排球隊參與《第35屆全港公開排球錦標賽》女子丙組資格賽，擔任左主攻手及領隊。另外Stephy在《男排女將》也是飾演前排球港隊。

【6】施嘉鑫（BBOY C-Plus）：霹靂舞

2024巴黎奧運新增項目之一霹靂舞，香港代表之一C-Plus曾出戰亞運，世界排名59位，其實他亦參加過《全民造星V》，不過在首輪入圍後宣布退賽，全力爭取奧運入場劵。雖然C-Plus無緣巴黎奧運，他亦會在ViuTV擔任評述，講解霹靂舞。

【7】黃浩然：曲棍球

電影《緣路山旮旯》導演黃浩然原來曾是前香港男子曲棍球隊代表，代表過香港參加第10屆全國運動會，也為有線電視擔任過兩屆奧運曲棍球評述。黃浩然今年重返評述職位，在ViuTV負責講波。

【8】吳諾弘：劍擊

世界排名153位的吳諾弘是港隊劍擊成員，曾出戰2022東京奧運團體賽獲第7名。他小時候是童星，2005至2015年間曾參與多部無綫電視劇集，飾演男主角童年，加入港隊後亦為《是咁的，法官閣下》做過劍擊指導。

【9】陳展鵬：乒乓球

陳展鵬是前乒乓球港隊成員，13歲被發掘，曾在銀禧體育學院（體院前身）接受訓練。不過後來因教練離開球隊，他亦放棄了打波。近年他在《明星運動會》都有露兩手，實力依舊，更贏得冠軍。

【10】吳啟洋 Phoebus：手球

Phoebus有10年手球經驗，曾是港隊U16手球代表隊成員。他2019年讀大學Year 4時參加《全民造星II》奪冠，現時是男團P1X3L成員。他在《我們與金牌的距離》更與劍撃代表張小倫Battle。

【11】方力申：游泳

講到娛樂圈游泳健將，方力申一定有份，作為退役香港游泳代表隊員，他曾破11項紀錄，更在2000年悉尼奧運刷新200米背泳、400米混合泳香港紀錄，這紀錄更維持了21年。方力申入行後逐漸淡出運動員生涯，近年開設游泳學校，近日更為屬下泳會小泳手未能參加錦標賽一事，與游泳總會周旋，獲網民大讚。

【12】王嘉爾：劍擊

王嘉爾是前香港劍擊代表隊成員，爸爸亦曾是香港劍擊隊總教練。他亞洲排名曾升至第一，但為到韓國當練習生，放棄參加2012年倫敦奧運，以及港大及美國史丹福大學Offer。王嘉爾2014年以男團GOT7出道，現時他主要在美國及內地活動，2024年在Coachella音樂節登場再度引起熱話。

【13】何雁詩：高爾夫球

何雁詩6歲開始便接受正規高爾夫球訓練，曾是香港高爾夫球代表隊成員，更參加過亞運會。她2009年參加《超級巨聲》後加入娛樂圈。

【14】陳健安：足球

安仔是香港足球青年代表隊U14-U18前成員，更在2007至2009年球季踢過港足甲組，分別效力香港08和香港流浪足球會。之後他參加歌唱比賽打入最後4強，組成C AllStar出道。

【15】伍富橋：拉丁舞

伍富橋中一開始已學習拉丁舞，曾為拉丁舞港隊成員，出戰過東亞運動會，其後參加《超級巨聲4》入行。2022年因跟據傳家族資產數以億計的梁兆楹結婚，自此被冠以「億萬駙馬」的稱號。

【16】司徒瑞祈：游泳

司徒瑞祈出生於游泳世家， 是前香港游泳隊成員，所以入行前已認識方力申。2004年因奧運選拔賽失利，參加劇集《赤沙印記@四葉草.2》而入行，主持過多個兒童節目。近年轉戰餐飲業，開小食店及車仔麵店。

【17】袁澧林Angela Yuen：女子甲足

公民女足透過Instagram宣布，曾贏得金馬獎及獲香港金像獎提名，向來有文青女神之稱的袁澧林，正式加盟球隊，主教練梁冠聰更讚Angela頗有天份，而且運動神經較好，並跟足所有訓練。