錢穆《國史大綱》出版85年後首推簡體版 便於更多人閱讀
撰文：許祺安
出版：更新：
《中國新聞網》報道，出版85年之後，錢穆的經典著作《國史大綱》將首次推出簡體橫排版。
據報道，1940年，商務印書館出版了國學大師錢穆的《國史大綱》，但直到85年後，這一經典著作的簡體橫排版才由商務印書館首次推出。
8月23日，在北京舉行的新書發佈會上，錢穆孫女、北京語言大學文學院錢婉約教授解釋了為何到今天才推出簡體版：「祖父一直覺得中國人如果要傳承中國傳統文化，不能丟了繁體字，因此後人一直承先輩遺訓。」
為了便於讓更多當下讀書人閱讀這部經典，家屬應商務印書館的商請，並徵得台灣素書樓文教基金會的同意，決定授權簡體字版，希望以此書的普及為契機，增進年輕人對中國歷史文化精神的深入認知和關注，更大程度地實現錢穆著書的寄望。
商務印書館介紹，錢穆先生出生於1895年，值甲午戰敗，國家多難之秋。他曾說，自有記憶以來，亡國與餓死是壓在心頭的兩重陰影，中國會不會亡是他思考最多的問題。國家存亡問題時時刻刻壓迫在錢穆的心頭。
1931年日本發動大規模侵華戰爭，盧溝橋事變後，局勢急劇惡化。錢穆輾轉來到雲南，到西南聯大任教，教授中國通史。同事陳夢家教授兩度力勸錢穆，「宜應時代之迫切需要，為中國通史寫一教科書，可使全國青年受益」。從1938年5月起，錢穆利用上課餘暇，歷時一年，在宜良城外岩泉寺完成了名作《國史大綱》。
1940年商務印書館出版《國史大綱》後，「學者交相稱譽，群推為中國通史之最佳著作」。本書也成為各大學的歷史教科書，風行全國。
低空經濟知多點｜細說三大重點城市 深圳成都合肥強在哪？稀土有輕重之分？更具戰略價值的重稀土哪省最多？｜中國稀土之三獨庫公路千年人文景觀 歷史印記下的「時光畫卷」西藏活佛的雪豹奇緣：乃朗谷生態守護與文化傳承90後「小巨肺」鄧紫棋GEM 內地一戰揚名成事業轉捩點