錢穆《國史大綱》出版85年後首推簡體版　便於更多人閱讀

《中國新聞網》報道，出版85年之後，錢穆的經典著作《國史大綱》將首次推出簡體橫排版。



錢穆。（@商務印書館）

錢穆《國史大綱》首推簡體版（@商務印書館）

據報道，1940年，商務印書館出版了國學大師錢穆的《國史大綱》，但直到85年後，這一經典著作的簡體橫排版才由商務印書館首次推出。

8月23日，在北京舉行的新書發佈會上，錢穆孫女、北京語言大學文學院錢婉約教授解釋了為何到今天才推出簡體版：「祖父一直覺得中國人如果要傳承中國傳統文化，不能丟了繁體字，因此後人一直承先輩遺訓。」

簡體字版本內頁。（@商務印書館）

為了便於讓更多當下讀書人閱讀這部經典，家屬應商務印書館的商請，並徵得台灣素書樓文教基金會的同意，決定授權簡體字版，希望以此書的普及為契機，增進年輕人對中國歷史文化精神的深入認知和關注，更大程度地實現錢穆著書的寄望。

商務印書館介紹，錢穆先生出生於1895年，值甲午戰敗，國家多難之秋。他曾說，自有記憶以來，亡國與餓死是壓在心頭的兩重陰影，中國會不會亡是他思考最多的問題。國家存亡問題時時刻刻壓迫在錢穆的心頭。

錢穆《國史大綱》首推簡體版。（@商務印書館）

1931年日本發動大規模侵華戰爭，盧溝橋事變後，局勢急劇惡化。錢穆輾轉來到雲南，到西南聯大任教，教授中國通史。同事陳夢家教授兩度力勸錢穆，「宜應時代之迫切需要，為中國通史寫一教科書，可使全國青年受益」。從1938年5月起，錢穆利用上課餘暇，歷時一年，在宜良城外岩泉寺完成了名作《國史大綱》。

1940年商務印書館出版《國史大綱》後，「學者交相稱譽，群推為中國通史之最佳著作」。本書也成為各大學的歷史教科書，風行全國。