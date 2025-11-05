刷臉過關首日｜較回鄉證快數秒　市民讚方便：起碼唔使拎卡出嚟

「刷臉」智能通關今（5日）起，擴展至深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗、文錦渡及港珠澳大橋等多個內地口岸，合資格港人入境內地時，毋須出示回鄉證，可透過臉容識別過關。



記者今早到蓮塘/香園圍口岸實測，利用「刷臉」過關，較回鄉證快數秒過關，約20餘秒便完成。有北上市民讚過關新安排方便，「起碼唔使攞張實體卡出嚟」。不過，口岸未見張貼告示或宣傳簡介，多位市民不知道可「刷臉」過關。



「刷臉智能過關」今（5日）起擴展至深圳福田、蓮塘等多個內地口岸，合資格港人入境內地時可不用回鄉證，透過臉容識別過關。

「刷臉」智能通關今日首日運作，記者早上約10時30左右抵達蓮塘/香園圍口岸。入境內地時，沿途未見張貼告示或宣傳品，提示市民可以「刷臉」過關；亦沒有專設「刷臉」的特別過關通道，市民可通過現有智能過關通道使用。

按照現場觀察，普遍市民選擇掃描回鄉證，從放置回鄉證至完成手續，需時約30秒至35秒左右。記者嘗試「刷臉」，則花約27秒便完成。如初次使用，在臉容成功識別後，入境內地人士需在螢幕上點選同意資料收集，方可通過。

不過，有市民在掃描臉容時，因閘機需時分析臉容，及沒有相應提示，令市民以為需要掃描回鄉證才可通行；記者等候臉容分析時，身後便有人指：「卡都唔拎出嚟點過呀」。

市民劉小姐受訪指，知道今天起可以「刷臉過關」，不過沒有使用，因為覺得掃描回鄉證「仲快啲」。

市民黃小姐今天北上工作，她指，透過新聞報道得悉可以不用回鄉證過關，但「覺得冇乜大分別，方便咗少少」。

多人未悉「刷臉」新安排 有人續用回鄉證稱分別不大

一對不願具名的夫婦稱，這兩天看新聞時知道有新安排，覺得「刷臉」方便，「起碼唔使攞張實體卡出嚟」；又指申請過程並不複雜。

不過，記者另訪問了三人，均表示不知道可「刷臉過關」，亦有人今早過關時才知道。其中一名男學生則說，即使可以「刷臉」，日後仍會繼續攜帶回鄉證。

所有年滿14歲、持有效《港澳居民來往內地通行證》(即回鄉卡)的港澳居民、持有效往來港澳通行證，或多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類別赴港澳簽注的內地居民，只要同意採集面相、指紋等信息用於出入境邊防檢查，就可使用「刷臉」智能通關。