重陽節北上｜金巴皇巴加班次　可達1至2分鐘一班　港鐵加強服務

運輸署今日（27日）表示，預計重陽節假期（29日）會有大量市民、車輛及內地旅客經各陸路管制站往來香港和內地或澳門，呼籲市民和旅客及早計劃行程，預留充裕交通時間。



署方表示，已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在當日加強服務，增加港珠澳大橋金巴班次，有需要時可達最高峰時平均約一分鐘一班等；增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，有需要時可達最高峰時平均約兩分鐘一班；港鐵亦在當日的不同時段，會加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。



去年重陽節三日連假結束，大批到珠海及澳門市民提早回港，在港珠澳大橋口岸下午人流漸多，出市區巴士大排長龍。（資料圖片／盧翊銘攝）

署方已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在當日加強服務，包括：

．增加港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，有需要時可達最高峰時平均約一分鐘一班；

．增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次，有需要時可達最高峰時平均約兩分鐘一班；

．增發跨境直通巴士配額以加強服務；

．連接各陸路管制站的本地專營巴士B線的班次亦會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求；及

．香港鐵路有限公司在當日的不同時段，會加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務，方便市民和旅客出行。



運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行。（資料圖片／梁鵬威攝）

運輸署：乘客應考慮於非繁忙時間出行

運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間應遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。跨境巴士的乘客亦應提早預訂車票。

駕駛人士請注意，視乎現場交通情況，落馬洲管制站及深圳灣口岸在當日或會實施特別交通安排，以便公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車或需輪候通過口岸。駕駛人士請特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。如遇交通受阻，請保持忍讓及遵從現場警務人員的指示。

運輸署提醒駕駛人士於大橋主橋行駛時，應時刻遵照珠海當局實施的交通管控措施，除非獲珠海市當局指示，否則車輛一律不可佔用應急車道。(資料圖片／楊凱力攝)

至於港珠澳大橋，市民可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」或網頁，查閱大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通快拍，亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查閱大橋珠海口岸的車輛實時通關情況，以便及早計劃行程。

此外，運輸署提醒駕駛人士於大橋主橋行駛時，應時刻遵照珠海當局實施的交通管控措施，除非獲珠海市當局指示，否則車輛一律不可佔用應急車道。

市民和旅客可透過保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」或運輸署流動應用程式「香港出行易」，更方便地取得各陸路口岸的最新資訊。當中，運輸署會提供金巴、皇巴及港鐵服務情況及輪候時間。市民請留意電台、電視台、運輸署網頁及「香港出行易」發放的最新交通消息。