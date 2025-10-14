基孔肯雅熱｜2人北上後感染　分別居何文田勝利道及土瓜灣十三街

衞生署衞生防護中心表示截至今日（14日）下午5時，中心錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案。一名為居住於何文田勝利道28歲男子，另一名為47歲土瓜灣「十三街」之一麟祥街的男住客。他們上星期曾分別到訪中山市及江門市，現時在廣華醫院接受治療。兩人各自都有一名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。



何文田勝利道近亞皆老街一段。（魯嘉裕攝）

居何文田勝利道男患者本月上旬曾到中山

首宗個案涉及一名居住於何文田勝利道的28歲的男子，10月6日至9日曾到訪中山，周日（12日）關節痛，星期日（13日）發燒，同日到廣華醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。他有一名家居接觸者，曾於相若時間到中山市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

土瓜灣十三街。（資料圖片/張浩維攝）

居土瓜灣麟祥街男患者月初到過江門市

另一宗個案是一名47歲男子，住所位於土瓜灣麟祥街。調查顯示，他於10月5日至7日獨自到訪廣東省江門市，星期日（13日）出現發燒、皮疹和關節痛，同日到廣華醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。他有一名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

衞生防護中心表示，由於上述兩名病人於潛伏期身處廣東省，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

圖為衞生署資料圖片。（資料圖片）

本港今年累計錄得35宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎一至11宗輸入個案。

中心指，根據廣東省疾病預防控制局的資訊，過去一周（10月5日至11日）廣東省新增2 257宗基孔肯雅熱個案，比過去兩周分別3,181宗（9月28日至10月4日）及3,153宗（9月21日至27日）有所下降。上周大部分個案（1,255宗）在江門市錄得，其次為廣州（201宗）及佛山（196宗），全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。近期江門市基孔肯雅熱疫情呈波動下降趨勢，但仍在較高水平。

自2025年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。